Karleuša: Prijetili su mi smrću: Nemam oružje, ali ima ko da me brani

Srpska pjevačica Jelena Karleuša ispričala je da je u izbornoj noći u Srbiji, nakon, kako tvrdi, brojnih prijetnji smrću, na prozore vile spustila metalne roletne, što je uplašilo njenu maloljetnu kćerku Niku.

Karleuša je o tome govorila tokom snimanja emisije "Pinkove zvijezde". Kako je rekla, izborne noći 25. oktobra bila je sama u vili s kćerkom i kućnim ljubimcima.

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"Broj telefona, adresa gdje živim sada s maloljetnim djetetom, to je danas nova realnost, koju svi živimo i očigledno da niko, ni institucije koje treba da reaguju niti javnost da reaguje. Imala sam mnogo prijetnji smrću, baš mnogo. Ja umjesto da pričam o divnim koncertima, da pravim svjetsku karijeru, ja pričam o prijetnjama smrću. Imam osjećaj u ovoj zemlji kao da sanjam jer ja sam htjela da budem muzička zvijezda, a ispostavilo se da ja pričam samo o zabranama, prijetnjama, smrću", navela je.

Ironično je dodala kako je super biti ona i baviti se muzikom u Srbiji.

"Dijete se uplašilo, 25. uveče, kad je krenula masovna histerija, krenule su masovne prijetnje, ja sam uzela pa sam navukla metalne šalone jer su me zvali ljudi i rekli mi da sam ugrožena pa sam spustila te metalne. Dijete je vidjelo to da ja navlačim i jako se bila uplašila, bile smo same kod kuće, Nika, ja, mačke i psi, ali eto, šta da kažem. Duško je sa Nikom u komunikaciji. Ja nisam neko ko se plaši bilo čega, u moju kuću bi mogli preko mene mrtve, ja ću se braniti", ispričala je.

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Navela je da su u javnosti njen broj telefona i adresa na kojoj živi s maloljetnim djetetom te da je dobila, kako kaže, mnogo prijetnji smrću, a da nisu reagovale ni institucije ni javnost.

Kazala je i da ima obezbjeđenje i kamere pa nastavila:

"Nemam oružje, ali imam hrabre prijatelje koji će na moj poziv doći da me brane", kazala je Karleuša, dodajući da neće mijenjati svoje stavove.

Osvrnula se i na nedavno otkazani nastup u Esenu. Tvrdi da joj je otkazan jer je organizatorima, koje je opisala kao ekipu iz Njemačke porijeklom iz Sandžaka, rekla da na javnom servisu ne želi nikakve zastave osim srpske, uključujući palestinske.

"Ako ćemo tako da se igramo, nemam nikakav problem da mi se otkažu svi nastupi, ali ja ću vrlo pjevati u narednom periodu. Ja nisam kriminalac, ja sam jedina zvijezda, najveća zvijezda, koja je svjetski poznata. Zašto ne bih pjevala? Šta se dešava? Ko treba da pjeva ako ne treba da pjeva najveća zvijezda? O čemu je tu riječ? Kakvo je to ludilo u ljudima?! Da vam kažem, svakog čuda za tri dana dosta. Ovo nije prvi put, ali nije ni posljednji, ali eto, ako me ne vole ljudi, vole me životinje", kazala je, prenosi "Pink".