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Zapaljeno auto Uroša Živkovića

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03.11.2026 08:25

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Урош Живковић пјевач наступ шабачки вашар нападнут на наступу
Foto: YouTube/printscreen

Rano jutros izbio je požar na skupocjenom automobilu „audi Q8“ u beogradskom naselju Čukarica, a vozilo je u vlasništvu poznatog pjevača Uroša Živkovića.

Stanare okolnih zgrada usred noći probudio je snažan prasak nalik eksploziji, nakon čega su kroz prozore ugledali plamen koji je gutao luksuzni džip.

Kako navode srbijanski mediji, sumnja se da je požar podmetnut. Dvojica za sada nepoznatih muškaraca prišla su parkiranom vozilu, polila ga zapaljivom tečnošću, nakon čega se automobil odmah zapalio. Napadači su potom velikom brzinom pobjegli sa mjesta događaja u nepoznatom pravcu.

Na lice mjesta ubrzo su stigli vatrogasci-spasioci, koji su ugasili požar i spriječili širenje vatre na okolna vozila. U ovom incidentu, srećom, nije bilo povrijeđenih, ali je na automobilu pričinjena velika materijalna šteta.

Obaviješteno tužilaštvo

Nakon gašenja požara, policijski službenici su na licu mjesta obavili razgovor sa mladim pjevačem kako bi bile rasvijetljene sve okolnosti događaja i utvrđen motiv napada.

O svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo, a policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku napadača.

(Telegraf)

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Tagovi :

Uroš Živković

Pjevač

Zapaljen automobil

Eksplozija

Čukarica

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