Milica Todorović donijela važnu odluku o ocu njenog djeteta

Pjevačica Milica Todorović ponovo je u centru pažnje zbog informacija o odnosu sa partnerom i ocu njenog djeteta.

Nakon što se ranije u medijima pisalo da ga rijetko viđaju u njenom novom stanu, pojavili su se novi detalji koji ukazuju na to da se situacija u međuvremenu promijenila.

Svijet Beba od 20 mjeseci umrla od gladi

Kako tvrdi izvor blizak pjevačici, partner je ranije izbjegavao da dolazi u stan u vrijeme kada bi mogao da bude primjećen ili fotografisan. Navodno je želio da izbegne susrete sa medijima i komšijama, posebno zbog priča koje su kružile o njegovom bračnom statusu.

Međutim, kako se navodi, pritisak javnosti je u međuvremenu popustio, pa on sada gotovo svakodnevno dolazi i viđa dijete.

"Milica nije htjela da priča previše o partneru, ali je sada jasnije da joj je mnogo lakše. Beba fino napreduje, on redovno dolazi i ne krije se kao ranije. Nije htio da ga ni mediji, ni ljudi iz komšiluka pjevačice vide zbog priča da je oženjen, ali sada je pritisak popustio i sve je bolje nego što je bilo. Milica je čak rekla drugarici: "Majka mi je rekla da je tako najbolje, da on dolazi kad može i kad je bezbjedno. Svi smo bili u drami, neću još i da ga slikaju". To su govorile u jeku skandala, a poslije su se svi opustili kad su se malo slegle strasti u javnosti - rekao je izvor blizak pjevačici i dodao:

"Milica tu ništa ne bi mijenjala, a kad bude spremna progovoriće o svemu. Za sada ostaje sve po starom."

Svijet Djevojčici u bolnici rekli da ima upalu krajnika, ona umrla drugi dan

Milica otkrila kako se bori sa kilogramima nakon porođaja

Pjevačica je nedavno govorila i o promjenama kroz koje prolazi nakon porođaja, otkrivši da je izgubila 24 kilograma, ali da joj je ostalo još nekoliko kilograma koje želi da skine prije povratka snimanju spotova.

Smršala sam 24 kilograma otkako sam se porodila! Ostalo mi je još nekih 8 do 10 kilograma da smršam kako bih mogla da snimam nove spotove.

"Patim se sa insulinom. Imam lijek kojim se bockam i tako regulišem insulin, hormoni se polako vraćaju u normalu", rekla je Milica u emisiji "Stars Šou".

Milica je govorila i o alkoholu, otkrivši da nikada ne pije prije nastupa jer joj, kako kaže, ne prija i otežava pjevanje.

Svijet Španija smanjuje saobraćaj na pruzi nakon nesreće u kojoj je poginulo 69 ljudi

"Nema šanse da pijem prije pjevanja. Probala sam ranijih godina, kad si mlad pa nemaš iskustva, pa ti neko kaže 'drmni nešto da ti se otvori grlo'. Meni se grlo zatvori i ne mogu ništa! Zato mi alkohol ne treba. Ja sam i ovako luda, zamislite tek da popijem.

(Telegraf.rs)