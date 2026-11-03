Poznata pjevačica otkrila da se bori sa ozbiljnim zdravstvenim problemima

Iako je uvijek nasmijana pred publikom, Jelena Rozga iskreno govori o zdravstvenim problemima, dijagnozi hipertireoze i borbi da ostane pozitivna.

Jelena Rozga već godinama gradi veoma uspješnu karijeru na estradnoj sceni.

Društvo Sutra obilježavamo Sedam spavača

Publika je voli ne samo zbog prepoznatljivog glasa i prirodne harizme, već i zbog vedrine i pozitivne energije kojom osvaja gdje god da se pojavi.

Šta se krije iza osmijeha

Ipak, iako je u javnosti gotovo uvijek viđamo nasmijanu i raspoloženu, Rozga se već duže vrijeme suočava sa zdravstvenim problemima, o čemu je otvoreno govorila u više navrata.

Iako se to na prvi pogled ne primjećuje, pjevačica priznaje da joj zdravstvene tegobe ponekad otežavaju svakodnevni život, ali uprkos svemu nastoji da zadrži optimizam i pozitivan duh.

"Pa sad me nešto štitna žlijezda ponovo ne sluša, ali ja se dobro osjećam, ne dam se, ne želim da ulazim u to neko loše stanje. Kad vidim svoj nalaz, kao što mi se ranije događalo, da padnem u neku depresiju: "Joj, nije mi dobro"… Dobro je sve, pozitivna sam sad", rekla je jednom prilikom Rozga.

Porodica Ponosna majka iz Srbije: Ima 11 djece i otkriva šta radi kad joj nije lako

Pjevačica je jednom otkrila koju dijagnozu ima

"Odlučila sam da ispitam promjene sa medicinske strane i nažalost, dijagnostikovana mi je hipertireoza", rekla je tada.

Kada su u pitanju poroci, Jelena je priznala da nije bez ijednog poroka.

"Tu i tamo zapalim. Svi imamo poroke. Koji je moj porok? Previše radim možda. Perfekcionizam je dobar za sve oko mene naravno, ali ja sam malo najteža sama sebi ustvari", govorila je za hrvatski InMagazin.

Ivan dobro podnosi razdvojenost

Podsjetimo, pevačica uživa u ljubavi sa Ivanom Huljićem, a iako rijetko govori o njihovom odnosu, sada je otkrila pojedinosti iz ove ljubavne priče. Kako je naglasila, često je odsutna od kuće. Ono što se nametnulo kao pitanje jeste kako njen emotivni partner Ivan podnosi razdvojenost.

BiH Otvara se za nekoliko dana: Lidl u BiH ulaže više od 200 miliona KM

"Pa super je to podnio jer je Ivan odrastao u muzičkoj porodici. Tonči je, kad je Ivan bio mali, često putovao s Magazinom. Naravno, i ja sam puno na putu, ali on to apsolutno sve shvata, to je moj dio posla, putovanja, izostanci iz kuće. Ali onda, kad se vratim, ja sam tu za njega i uživamo", otkrila nedavno je Jelena za In Magazin.

(Kurir)