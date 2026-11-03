Način komunikacije koji uništava svaku ljubavnu vezu

Iako se često misli da velike izdaje poput prevare uništavaju ljubavne veze, stručnjaci upozoravaju da kraj najčešće počinje neprimjetnim znakovima nepoštovanja. Psiholozi ističu da je prezir najdestruktivniji obrazac komunikacije koji razara svaki odnos.

Na kraju svake veze potpuno je normalno zapitati se gdje je sve pošlo po zlu i kada je voljena osoba postala stranac. Iako se raspad partnerstva rijetko dešava preko noći, on može početi nečim naizgled sitnim, poput sarkastičnog komentara.

Zdravlje Jedna namirnica iz kuhinje može da riješi problem grlobolje

Svjetski poznati savjetnik za veze, doktor Džon Gotman, identifikuje prezir kao najdestruktivnijeg od takozvana četiri jahača koji predviđaju predstojeći raskid.

Prema njegovom istraživanju, komunikacijski stilovi poput prezira, kritike, defanzivnosti i zatvaranja u sebe najčešće dovode do neuspeha odnosa.

Prezir podrazumijeva posmatranje nekoga kao inferiornog ili nedostojnog poštovanja, što stvara emociju koja rađa gađenje, bijes i osjećaj moralne superiornosti nad partnerom. Klinička terapeutkinja Blajt Landri, koja ima više od 27 godina iskustva u radu sa traumama i dinamikom odnosa, vrlo je jasna u pogledu opasnosti ovakvog ponašanja.

"Prezir je posmrtno zvono romantičnih veza", objasnila je Landri.

Kako je navela, on ukazuje na opsežne, nagomilane ogorčenosti koje su ostale neriješene, ponekad zato što su razlike toliko velike da ih nije moguće adekvatno pomiriti.

Zašto je osuda karaktera toliko opasna

Pravi problem sa prezirom leži u činjenici da on utiče na svaki aspekt odnosa. Nezadovoljstvo zbog neuravnoteženih kućnih obaveza ili ljubomora na radnom mjestu mogu da se preliju u opušteni razgovor o potpuno nevažnoj temi.

Društvo Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 88. kolu

Terapeut za parove Mark Zola istakao je da prezir često navodi osobu da partnerovu manu posmatra kao procjenu karaktera ili pitanje morala, a ne kao grešku ili slučajnost.

"Na neki način, izražavanje prezira je funkcija nesposobnosti osobe da upravlja neizvjesnošću i umjesto toga bira definitivni ili crno-bijeli način objašnjavanja neprijatnog ponašanja partnera", rekao je Zola.

Prema izvještajima stručnjaka, veze se ne raspadaju zbog jednog velikog događaja, već zbog postepenog nagrizanja povjerenja kroz svakodnevne sitnice.

Bračna i porodična terapeutkinja Džamelija Noks dodaje da prezir može početi sasvim bezazleno, kroz zadirkivanje i govor tijela, poput prevrtanja očima ili uzdisanja.

Vremenom to može eskalirati u otvorenije nepoštovanje, prozivanje, oponašanje ponašanja i osjećaj superiornosti u kojem partnera ne vidite kao sebi ravnog. Zola se složio da kolutanje očima predstavlja rani znak upozorenja, opisujući takvo ponašanje kao kritiku na steroidima.

Prepoznavanje znakova i put ka iscjeljenju

Psiholog i terapeut za parove, doktor Timoti Ngujen, na listu ranih znakova prezira dodaje sarkazam, grubost, oštar humor, pasivno-agresivne i ponižavajuće komentare.

Auto-moto Prvi mraz može da vas košta: Provjerite ovih sedam stvari na automobilu

Iako gorčina ukazuje na ozbiljne probleme ispod površine, Ngujen naglašava da to ne mora biti automatski razlog za prekid. Prema njegovim riječima, takvo ponašanje je često očajnički i izobličen mehanizam preživljavanja unutar veze.

Najvažnija stvar koju par može da uradi kada se pojave ovakve negativne misli jeste da potraži pomoć kroz terapiju, jer razgovor sa objektivnom trećom stranom pomaže u njegovanju zdrave komunikacije.

Sprečavanje prezira zahtjeva svjestan trud da se partneru pokaže zahvalnost i da se tretira kao potpuno ravnopravan član odnosa. Noks preporučuje korišćenje izjava koje počinju sa „ja“ tokom svađa, kako bi se izbjeglo napadanje druge strane.

"Kada je prisutna anksioznost, parovi moraju naučiti da odvoje simptom od partnera, istovremeno prepoznajući da je anksiozno preispitivanje više unutrašnja borba sa sigurnošću, a ne napad na nečiju vrijednost", objasnila je Noks.

Savjeti Kako se riješiti moljaca u ormaru?

Ovo preoblikovanje može pomoći da se spriječi defanzivno povlačenje koje neminovno vodi do još veće otuđenosti oba partnera.

(NovostiMagazin)