Jedna namirnica iz kuhinje može da riješi problem grlobolje

Grebanje i bol u grlu mogu da popuste za kratko vrijeme, a dovoljno je da u čašu mlake vode dodate jedan jeftin sastojak koji se nalazi u gotovo svakom domaćinstvu. Čaša od 200 ml i minut vremena – to je sve što vam je potrebno.

Kada stigne sezona gripa, prehlada i kijavice, uz curenje nosa, kihanje i povišenu temperaturu često se javlja i bol u grlu.

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Umjesto da odmah posegnete za lijekovima iz apoteke, tegobe možete ublažiti i u udobnosti svog doma, uz pomoć samo dva sastojka koja vjerovatno već imate pri ruci.

Možda djeluje kao starinski trik, ali i savremena medicina prepoznaje prednosti ove metode.

Da li ispiranje grla slanom vodom pomaže kod bola?

Pomaže. Slana voda može da ublaži nadraženost, grebanje i bol u grlu, kao i da olakša izbacivanje sluzi, pa mnogima donosi brzo, mada privremeno olakšanje.

Zašto obična so smiruje nadraženo grlo?

Olakšanje može doći iz nekoliko razloga. Ispiranje slanom vodom pomaže u ublažavanju nadraženosti i može privremeno da smanji otok tkiva u grlu.

Osim toga, ispiranje pomaže u razrjeđivanju i izbacivanju nakupljene sluzi iz grla, zbog čega pročišćavanje grla može biti lakše.

Važno je, ipak, znati da slana voda ne liječi virusne ili bakterijske infekcije i ne može zamijeniti terapiju koju preporuči ljekar.

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Kako da napravite rastvor protiv bola u grlu?

Uzmite oko 200 ml mlake vode. Voda treba da bude prijatne temperature, kako dodatno ne bi nadražila grlo. U nju dodajte pola kašičice soli i dobro promiješajte dok se so potpuno ne rastvori.

Ispirajte grlo ovim rastvorom 10 do 15 sekundi, a zatim ga ispljunite. Rastvor nemojte gutati.

Postupak možete ponavljati nekoliko puta dnevno. Ipak, ako bol ne popusti nakon nedjelju dana, ili se jave visoka temperatura, teškoće pri gutanju ili bijele naslage na krajnicima, obavezno se javite ljekaru.

Ako imate otežano disanje ili ne možete da progutate pljuvačku, potražite hitnu medicinsku pomoć.

(GlasSrpske)