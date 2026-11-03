Prvi mraz može da vas košta: Provjerite ovih sedam stvari na automobilu

Prvi jutarnji mraz često otkrije probleme s automobilom koje tokom toplijih mjeseci nismo ni primjećivali. Motor od‌jednom teže pali, vrata se lijepe za karoseriju, a vjetrobransko staklo prekriva led.

Dobra vijest je da se većina ovih neprijatnosti može izbjeći uz nekoliko jednostavnih provjera, često i bez odlaska u servis.

Niske temperature posebno mogu uticati na akumulator, gume, tečnosti i druge dijelove automobila, zbog čega je važno pripremiti vozilo prije ozbiljnijeg zahlađenja.

Kako piše Telegraf, nekoliko jednostavnih koraka može spriječiti kvarove, nepotrebne troškove i neprijatna iznenađenja tokom zimskih jutara.

1. Akumulator može da vas ostavi na parkingu

Niske temperature smanjuju sposobnost akumulatora da isporuči potrebnu energiju, dok motoru istovremeno treba više snage za pokretanje.

Ako automobil sporije vergla, teško pali ili se akumulator često prazni, provjerite njegovo stanje.

Posebnu pažnju obratite na priključke i eventualnu koroziju.

2. Ljetna tečnost za stakla može da se zaledi

Ako u rezervoaru imate vodu ili ljetnu tečnost za pranje stakala, zamijenite je zimskom prije nego što temperatura padne ispod nule.

U suprotnom, tečnost može da se zaledi u crijevima i mlaznicama.

Provjerite i otpornost rashladne tečnosti motora na smrzavanje, naročito ako ste tokom godine dolijevali vodu.

3. Zimske gume nisu rezervisane samo za snijeg

Hladan asfalt, vlaga i poledica mogu ozbiljno da pogoršaju prijanjanje guma.

Provjerite dubinu šare, eventualna oštećenja i pritisak u pneumaticima, koji opada s padom temperature.

U BiH je od 1. novembra do 1. aprila obavezno posjedovanje zimske opreme, bez obzira na vremenske uslove.

To ne znači da su zimske gume jedina dozvoljena opcija. Propisi omogućavaju i određene kombinacije ljetnih guma odgovarajuće dubine šare i lanaca za snijeg, odnosno drugih odgovarajućih uređaja za povećanje prijanjanja.

4. Ne uključujte brisače zalijepljene za staklo

Ako su metlice brisača zaleđene, njihovo uključivanje može oštetiti gumu ili mehanizam.

Led prvo uklonite strugalicom ili odgovarajućim sredstvom za odmrzavanje.

Ako brisači ostavljaju tragove ili preskaču, vrijeme je za zamjenu.

Provjerite i da li grijanje i odmagljivanje stakala funkcionišu pravilno.

5. Zaleđena vrata mogu da budu veći problem nego što mislite

Voda koja se zadrži na gumenim zaptivkama vrata može da se zaledi i praktično ih zalijepi za karoseriju.

Zato očistite i osušite zaptivke, pa ih premažite odgovarajućim silikonskim sredstvom.

Sprej za odmrzavanje brave držite u torbi ili kod kuće, jer vam neće mnogo pomoći ako ostane u zaključanom automobilu.

6. Nemojte nepotrebno zagrijavati motor u mjestu

Modernim automobilima uglavnom nije potrebno deset minuta rada u praznom hodu prije polaska.

Nakon pokretanja kratko sačekajte da se rad motora stabilizuje, a zatim krenite lagano, bez visokih obrtaja i naglih ubrzanja dok motor ne dostigne radnu temperaturu.

Naravno, prije polaska morate obezbijediti dobru vidljivost kroz sva stakla.

7. Nekoliko sitnica u gepeku može mnogo da znači

Strugalica za led, četka za snijeg, rukavice, baterijska lampa i kablovi za pokretanje motora mogu vam ušted‌jeti mnogo nerviranja.

Ako često putujete van grada ili u planinske krajeve, ponesite i topliju od‌jeću, provjerite rezervni točak ili komplet za popravku gume i pripremite dodatnu zimsku opremu.

Ne morate mijenjati sve dijelove automobila čim zahladni. Mnogo je važnije da na vrijeme provjerite ono što mraz najlakše može da pretvori u problem.

Nekoliko minuta pripreme danas može da vam uštedi sate čekanja i nepotrebne troškove kada stigne ozbiljna zima.