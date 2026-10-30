Popravka automobila sve skuplja: Vozače čekaju ozbiljni troškovi

Popravke automobila postaju skuplje. Tokom 2025. godine, cijena sata rada u auto-servisima porasla je u prosjeku za 7,5 procenata, što je više nego tri puta više od rasta opštih potrošačkih cijena.

To pokazuje analiza Nemačkog udruženja osiguravača (GDV) koju je objavio Špigl. Finansije vozača su ozbiljno ugrožene.

Prema podacima GDV-a, cijena sata rada u auto-servisima porasla je za čak 62 procenta između 2017. i 2025. godine, dok su potrošačke cijene u istom periodu porasle za 26 procenata. Osiguravajuća društva u Njemačkoj pravdaju značajna povećanja cijena osiguranja automobila posljednjih godina upravo povećanjem troškova popravke, izveštava HAK.

"Prosječna saobraćajna nezgoda danas košta osiguravače oko 4.600 evra, što je približno 70 odsto više nego 2017. godine. Nagli porast troškova rada u radionicama i rezervnih delova dodatno povećava troškove odštetnih zahteva, a to se dešava mnogo brže od rasta premija osiguranja", rekao je Jerg Asmusen, izvršni direktor GDV-a.

Pored sve većih troškova rada u auto-servisima, jedan od glavnih razloga za povećanje troškova popravke je rast cijene rezervnih dijelova.

Društvo Stiže zastrašujući preokret: Građane BiH zatrpaće do pola metra snijega

Prema podacima GDV-a, rezervni dijelovi su prošle godine poskupjeli u prosjeku za 5,6 odsto, dok je njihov ukupan rast od 2016. godine premašio 80 odsto. Osiguravajuća društva djelimično krive takozvanu zaštitu industrijskog dizajna koju uživaju proizvođači automobila za tako velika povećanja cijena.

Naime, vlasnici automobila kojima je potreban određeni rezervni dio često moraju da ga kupuju direktno od proizvođača vozila, što u velikoj mjeri ograničava konkurenciju na tržištu.

Nezavisni proizvođači rezervnih dijelova nisu uvijek u mogućnosti da ponude jeftinije alternative zbog takvih pravila. Stoga se u Njemačkoj planira reforma zakonodavstva o zaštiti dizajna, kojom bi se evropska direktiva transponovala u nacionalnog zakona.

Cilj je otvoriti tržište rezervnih dijelova za veću konkurenciju, što bi moglo doprinijeti smanjenju troškova popravke automobila na duži rok, prenosi Kamatica.