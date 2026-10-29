Nesvakidašnja licitacija u BiH: Opština prodaje ovaj Mercedes za 450 KM

Opština Srbac raspisala je Oglas o licitaciji za prodaju teretnog vozila marke “Daimler-Benz”, tip 408, proizvedenog 1972. godine, crvene boje, koje nije u voznom stanju.

Kako javlja “Radio Srbac”, početna prodajna cijena iznosi 450 KM, a prodaja će biti obavljena putem usmenog javnog nadmetanja.

Vozilo će biti prodato ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu, koja ne može biti niža od početne.

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica, lično ili putem ovlašćenog predstavnika, osim zaposlenih u Opštinskoj upravi Srbac i odbornika Skupštine opštine Srbac.

Licitacija će biti održana 3. novembra u 8 časova, u sali Opštine Srbac.

Zainteresovani ponuđači vozilo mogu pogledati svakog radnog dana od 8 do 14 časova, uz prethodnu najavu na broj telefona 051/740-001, kod sekretarice načelnika opštine.

Fizička lica na licitaciji su dužna da prilože ličnu kartu ili pasoš, dok pravna lica treba da dostave ovjerenu kopiju rješenja o registraciji, kao i ličnu kartu ili pasoš direktora, odnosno ovlašćenog lica, uz odgovarajuće ovlašćenje.

Prodaja se vrši po principu “viđeno-kupljeno”, bez mogućnosti naknadnih pregovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

Troškove transporta i prenosa prava vlasništva snosi kupac, koji je dužan da u roku od pet dana od zaključenja kupoprodajnog ugovora uplati cjelokupan iznos i preuzme vozilo, prenosi Crna hronika.