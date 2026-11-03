Nova pravila za spore vozače, kazne paprene

Izmjene saobraćajnih propisa u Italiji donose nekoliko novina. Vozači koji se presporo kreću brzom trakom ubuduće bi mogli biti kažnjeni, ali postoje i određeni izuzeci.

Italija priprema izmjene saobraćajnih propisa s ciljem poboljšanja protoka saobraćaja na autoputevima.

Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na obaveznu minimalnu brzinu od 100 kilometara na sat u lijevoj, odnosno preticajnoj traci na auto-putevima koji imaju najmanje tri trake u svakom smjeru.

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Prijedlog je sredinom oktobra odobrio Savjet ministara, a o njegovom konačnom usvajanju još raspravlja parlament.

Kazne do 160 evra za presporu vožnju

Prema članu 50. prijedloga novog zakona, vozači koji se budu kretali brzinom manjom od 100 kilometara na sat u krajnjoj lijevoj traci određenih italijanskih auto-puteva mogli bi dobiti novčanu kaznu u visini do 160 evra.

Ovo pravilo neće važiti na svim auto-putevima, već isključivo na dionicama koje imaju najmanje tri saobraćajne trake u svakom smjeru.

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Iako trenutno ne postoji zakonski propisana minimalna brzina za preticajnu traku, spora vožnja lijevom trakom već je zabranjena postojećim propisima.

Član 141 nalaže vozačima da brzinu prilagode uslovima saobraćaja, dok član 143 propisuje korištenje desne slobodne trake kao osnovno pravilo kretanja.

Kada je dozvoljena vožnja sporija od 100 kilometara na sat?

Novi propisi predviđaju i izuzetke. Vozači će i dalje moći voziti sporije od 100 kilometara na sat kada to zahtijevaju uslovi na putu.

To se, između ostalog, odnosi na gustu maglu i smanjenu vidljivost, obilnu kišu i nepovoljne vremenske uslove, saobraćajne nesreće ili radove na putu. U takvim situacijama brzina se mora prilagoditi stvarnim uslovima vožnje, bez obzira na predloženu minimalnu granicu.

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Cilj nove mjere je smanjiti nepotrebno usporavanje saobraćaja i omogućiti protočniju vožnju na italijanskim auto-putevima. Ipak, prijedlog još nije konačno usvojen, pa će konačna pravila zavisiti od odluke parlamenta.

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