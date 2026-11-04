Mira Banjac slavi 97. rođendan: Uloge koje su obilježile generacije i životna priča koja dirne

Malo je glumaca sa prostora bivše Jugoslavije čija su lica i uloge toliko duboko ostali u sjećanju publike kao što je to slučaj sa Mirom Banjac.

Njena glumačka karijera traje decenijama, a likovi koje je oživjela na filmu, televiziji i pozorišnoj sceni postali su dio domaće filmske i televizijske istorije.

Rođena je 4. novembra 1929. godine, a njen životni put bio je ispunjen brojnim usponima, izazovima i susretima koji su je oblikovali kao jednu od najznačajnijih glumica na ovim prostorima. Iako je publika pamti po brojnim komičnim, ali i dramskim ulogama, iza prepoznatljivog osmijeha krije se životna priča žene koja je glumi odavno posvetila gotovo sve.

Djetinjstvo obilježeno razdvajanjem i ratom

Mirjana Banjac, kako glasi njeno puno ime, rođena je u Erdeviku, u Sremu. Njeno djetinjstvo nije bilo lako. Otac joj je bio potomak srpskih iseljenika u Americi, odrastao je u Detroitu i nije govorio srpski, dok njena majka nije znala engleski. Njih dvoje su se vjenčali, iako se prije toga gotovo nisu poznavali.

Kada je Mira imala četiri godine, otac se vratio u Ameriku, a ona je ostala sa majkom u domovini. Ipak, ni tu nije dugo imala porodičnu sigurnost. Majka je zbog posla otišla u Beograd, dok je Mira ostala da živi sa bakom i tetkom. Početak Drugog svjetskog rata dodatno je otežao njihovo ponovno spajanje.

U jednom razgovoru prisjetila se i neobičnog detalja iz porodične istorije: njena baka po ocu živjela je u Americi u vrijeme prohibicije, a Mira je kroz šalu ispričala da je vjerovatno pekla viski i tako stekla bogatstvo.

O svom djetinjstvu govorila je bez ulepšavanja, ističući da se u to vrijeme nikada ne bi vratila. Jednom prilikom je rekla da zapravo nije ni imala pravo djetinjstvo, jer je odrastala u ratnim okolnostima i uz brojne porodične nedaće.

Od Banjaluke do Ateljea 212

Ljubav prema glumi odvela ju je u Novi Sad, gdje je završila Državnu pozorišnu školu 1950. godine, u klasi Jurija Rakitina.

Prvi profesionalni angažman dobila je u pozorištu u Sremskoj Mitrovici, a potom je dvije sezone provela u Narodnom pozorištu Bosanske Krajine u Banjaluci, od 1953. do 1955. godine. Nakon toga vratila se u Novi Sad, gdje je igrala u Srpskom narodnom pozorištu sve do 1970. godine.

Te godine stigao je poziv koji će obilježiti njenu karijeru. Na poziv Mire Trailović prešla je u Beograd i postala članica čuvenog „Ateljea 212“. Na toj sceni igrala je do odlaska u penziju 1984. godine.

Upravo je pozorište uvijek izdvajala kao posebnu ljubav. Govorila je da glumac na sceni od publike odmah dobija odgovor na ono što joj daje, dok film zahtijeva drugačiji način rada.

Uloge koje su obilježile generacije

Tokom višedecenijske karijere Mira Banjac odigrala je više od 160 uloga na filmu i televiziji. Njen glumački raspon bio je izuzetan – od duhovitih i temperamentnih žena do složenih dramskih likova.

Među najpoznatijim ostvarenjima izdvajaju se:

- „Balkanski špijun“ – Danka Čvorović, supruga Ilije Čvorovića, lik koji je ostavio snažan trag u jednom od najpoznatijih domaćih filmova.

- „Sjećaš li se Doli Bel?“ – film Emira Kusturice, u kojem je pokazala svoj prepoznatljivi osjećaj za životne, autentične likove.

- „Vratiće se rode“ – Ružica Sinđelić, uloga po kojoj je pamte i mlađe generacije gledalaca.

- „Paja i Jare“ – strina Cana, još jedan od njenih televizijskih likova.

- „Varljivo leto '68“ – film koji je takođe obilježio njenu filmografiju.

- „Lepota poroka“ – ostvarenje Živka Nikolića u kojem je tumačila jedan od upečatljivih ženskih likova.

Publika je posebno voljela njenu sposobnost da i od manje uloge napravi lik koji se pamti. Nije joj bilo potrebno mnogo vremena na ekranu da bi privukla pažnju, a njena prirodnost i specifičan humor postali su njen zaštitni znak.

"Ja se natrag sigurno više neću vratiti!"

Jedna od zanimljivijih priča iz njenog života vezana je za odlazak iz rodnog Erdevika na audiciju za pozorišnu školu u Novom Sadu.

Prisjećajući se tog trenutka, ispričala je da je bila svjesna da odlazi u neizvjesnost, ali da je u sebi već donijela odluku da uspije.

„Ja idem tamo, ne znam da li ću položiti, ali ja natrag sigurno više neću!“, prisjetila se svojih riječi.

Ta rečenica na neki način opisuje i njen život te odlučnost da se izbori za sebe, čak i kada okolnosti nisu bile na njenoj strani.

Zanimljivo je i da je Mira Banjac u više intervjua govorila kako nikada nije jurila slavu, već joj je bilo važno da radi i bude korisna. „Kad ne radim nedjelju dana, ja se već ne osjećam dobro“, rekla je u jednom razgovoru, objašnjavajući koliko joj gluma znači.

Život daleko od glamura i teški porodični gubici

Iako je decenijama bila jedno od najprepoznatljivijih lica domaće kinematografije, privatni život čuvala je daleko od javnosti. Živjela je u Novom Sadu, a najveću porodičnu ljubav predstavljao joj je sin Branislav Jovanović, kojeg su zvali Brano.

Ni njen privatni život nije bio bez teških trenutaka. U februaru 2025. godine preminuo je njen sin, što je za glumicu bio veliki gubitak. Nakon toga povukla se iz javnosti i, prema pisanju medija, odlučila da više ne prihvata glumačke angažmane.

Posljednju ulogu odigrala je u seriji „Zakopane tajne“. Njena koleginica Milica Milša otkrila je da je Mira nakon završetka snimanja poručila da je to njena posljednja uloga i da više ne može da radi.

Priznanja za karijeru dugu više od pola vijeka

Mira Banjac jedna je od najnagrađivanijih glumica sa ovih prostora. Tokom karijere osvojila je tri Zlatne arene u Puli, dvije Sterijine nagrade, Dobričin prsten, nagradu „Pavle Vuisić“, „Žanka Stokić“, kao i brojna druga priznanja.

Njen glumački doprinos nije ostao zapažen samo u Srbiji, već i u širem regionu, gdje je publika generacijama pamti po ulogama koje su postale dio zajedničke filmske i televizijske kulture.

Danas, 4. novembra 2026. godine, Mira Banjac puni 97 godina. Iza nje je život u kojem je bilo mnogo više od glume bilo je odricanja, porodičnih razdvajanja, velikih uspjeha, ali i gubitaka.

Možda je najbolji opis njene ličnosti upravo njen odnos prema poslu i životu. Nije jurila slavu, nije se opterećivala time da bude u centru pažnje, već je željela da traje. A trajala je duže nego što su mnogi mogli da zamisle.