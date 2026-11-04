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Desingerica mora na operaciju, otkazao nastupe

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04.11.2026 16:27

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Пјевач Драгомир Деспић Десингерица
Foto: Printscreen Youtube

Srpski reper Dragomir Despić Desingerica stigao je posljednji na snimanje nove epizode muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde". On se po dolasku obratio okupljenim medijima i tom prilikom otkrio da prolazi kroz teške zdravstvene probleme.

Desingerica je objasnio da već duže vrijeme ima hroničan problem sa grlom i krajnicima, zbog čega je primoran da ode na operaciju. Kako je naveo, na snimanje je došao direktno sa terapije pod visokom temperaturom.

"Bolestan sam. Gnojnu anginu imam, imam problem. Primam injekcije, sad došao sa injekcija. Imao sam temperaturu 40. Sad mi je nos zapušen, grlo mi je otečeno. Još moram da budem i srećan. Koristim čaj od žalfije i injekcije", rekao je on.

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Kako ne bi napravio još veće zdravstvene komplikacije, reper je potvrdio da ga početkom naredne godine očekuje hirurški zahvat, zbog čega prilagođava i svoje poslovne planove:

"Moram da operišem krajnike da ne bih napravio problem još veći, to je hroničan problem. Biće operacija tamo januar, februar. Ne pjevam za Novu godinu, odem na trg i gledam vatromet".

(Blic)

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Tagovi :

Dragomir Despić Desingerica

Operacija

reper

otkazan nastup

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