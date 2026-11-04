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Kako najbrže sniziti temperaturu i kada se javiti doktoru na pregled?

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04.11.2026 15:10

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Како најбрже снизити температуру и када се јавити доктору на преглед?
Foto: ATV

Povišena tjelesna temperatura najčešće je prirodna reakcija organizma na infekciju. Iako obično prolazi za nekoliko dana, važno je znati kako pravilno ublažiti simptome i koje greške izbjegavati.

Stručnjaci savjetuju da se temperatura najprije izmjeri toplomjerom, a zatim organizmu obezbijede odmor i dovoljno tečnosti.

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Šta pomaže kod povišene temperature?

- Odmarajte se i izbjegavajte fizički napor.

- Pijte dovoljno vode kako biste spriječili dehidrataciju.

- Nosite laganu i udobnu odjeću.

- Provjetravajte prostoriju i izbjegavajte pretjerano zagrijavanje.

- Izbjegavajte alkohol jer može doprinijeti dehidrataciji.

- Po potrebi koristite lijekove za snižavanje temperature, poput paracetamola ili ibuprofena, u skladu sa uputstvom i savjetom zdravstvenog radnika.

Greška koju mnogi prave

Jedna od čestih grešaka jeste pretjerano utopljavanje, odnosno oblačenje više slojeva odjeće i pokrivanje debelim ćebadima.

Takvo ponašanje može otežati oslobađanje viška toplote i dodatno povećati nelagodnost.

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Ne preporučuje se ni naglo rashlađivanje organizma hladnom vodom ili ledom, jer može izazvati drhtavicu i pogoršati osjećaj slabosti.

Kada potražiti pomoć ljekara?

Ljekaru se treba obratiti ako se simptomi pogoršavaju, temperatura traje više dana ili se pojave znaci dehidratacije, poput tamnog urina, vrtoglavice i rijetkog mokrenja.

Poseban oprez potreban je kod ljudi sa oslabljenim imunitetom, dijabetesom, srčanim, plućnim i drugim hroničnim oboljenjima. Oni bi trebalo da se ranije posavjetuju sa ljekarom.

U slučaju otežanog disanja, konfuzije, ukočenog vrata ili drugih teških simptoma potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.

Kako navodi britanski zdravstveni servis NHS Inform, povišena temperatura pomaže organizmu u borbi protiv infekcija, a u većini slučajeva dovoljni su odmor, hidratacija i pravilna njega.

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Ukoliko je temperatura praćena simptomima zarazne bolesti, preporučuje se ostanak kod kuće i izbjegavanje bliskih kontakata kako bi se smanjio rizik od širenja infekcije.

(GlasSrpske)

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Tagovi :

povišena tjelesna temperatura

zdravlje

Prehlada

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