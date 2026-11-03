Popularna gljiva izaziva halucinacije: Nakon jela danima vide "male ljude"

Zamislite da nakon običnog obroka počnete da viđate sićušne ljude kako trče po namještaju, penju se uz zidove ili se kreću po podu.

Upravo takva iskustva prijavljuju ljudi koji su jeli jednu vrstu gljive iz Azije, a naučnici još ne mogu da objasne koja supstanca izaziva ove neobične halucinacije.

Riječ je o gljivi "Lanmaoa asiatica", koja raste u pojedinim dijelovima Azije i posebno je cijenjena u kineskoj provinciji Junan, gd‌je se prodaje na pijacama i poslužuje u restoranima.

Međutim, ako se pojede sirova ili nedovoljno termički obrađena, može izazvati neobične poremećaje percepcije. Ljudi koji su je konzumirali opisuju gotovo identične prizore: minijaturne ljudske figure koje se pojavljuju u njihovoj okolini.

Ovaj fenomen poznat je kao liliputanske halucinacije, prema stanovnicima izmišljenog ostrva Liliput iz romana "Guliverova putovanja" Džonatana Svifta.

Kako piše Disciver Wildlife, naučnike posebno intrigira činjenica da različiti ljudi prijavljuju veoma slične vizije, što nije uobičajeno za većinu poznatih halucinogenih supstanci.

Gljiva se jede u restoranima, ali postoji ozbiljan rizik

"Lanmaoa asiatica" pripada porodici vrganja, a naučno je opisana tek 2015. godine.

U kineskoj provinciji Junan poznata je pod nazivom "Jian shou qing" i veoma je popularna zbog bogatog ukusa.

Restorani koji je pripremaju pridržavaju se posebnih pravila termičke obrade, a u pojedinim lokalima insistira se na tome da se jelo kuva najmanje 15 minuta prije posluživanja.

Ipak, to ne znači da je takav postupak univerzalna garancija bezbjednosti.

"Kada biste je pojeli nedovoljno kuvanu, mogli biste da vidite male ljude", objasnio je za Bi-bi-si Kolin Domnauer, istraživač sa Univerziteta Juta i Prirodnjačkog muzeja Jute.

Stanovnici Junana za minijaturna bića koja se pojavljuju u halucinacijama koriste izraz "xiao ren ren".

Isti neobični prizori zabilježeni i na Filipinima

Ono što ovu priču čini još zanimljivijom jeste činjenica da slična iskustva nisu ograničena samo na Kinu.

U planinskim dijelovima Filipina gljiva je poznata pod nazivom "Sedesdem", dok se sićušna bića iz halucinacija nazivaju "ansisit".

Domnauer je 2024. godine analizirao DNK primjeraka iz Kine i Filipina i potvrdio da pripadaju istoj vrsti, uprkos razlikama u njihovom izgledu.

Još stariji trag vodi do Papue Nove Gvineje.

Tamo su misionari još tridesetih godina prošlog vijeka opisivali neobično ponašanje ljudi nakon konzumiranja samoniklih gljiva.

Pojava je kasnije postala poznata kao "gljivino ludilo", a među prijavljenim simptomima bile su i vizije minijaturnih ljudskih bića.

Tokom šezdesetih godina istraživači su pokušali da otkriju o kakvoj se gljivi radi. Uzorci su poslati čak i Albertu Hofmanu, švajcarskom hemičaru poznatom po otkriću LSD-a, ali tadašnje analize nisu dale odgovor.

Nije potvrđeno da je gljiva iz Papue Nove Gvineje ista vrsta kao "Lanmaoa asiatica".

Naučnici ne mogu da pronađu supstancu koja izaziva halucinacije

Najveća misterija krije se u hemijskom sastavu ove gljive.

Istraživači su analizirali njene genetske i hemijske karakteristike, pokušavajući da pronađu poznate psihoaktivne supstance.

Međutim, nisu pronašli genetske mehanizme odgovorne za proizvodnju psilocibina, poznatog sastojka pojedinih halucinogenih gljiva, niti ibotenske kiseline, koja se nalazi u crvenoj muhari.

Ekonomija IEA upozorava: Evropi ove zime prijeti nestašica gasa

To upućuje na mogućnost da "Lanmaoa asiatica" sadrži zasad neidentifikovanu supstancu koja utiče na ljudski mozak.

Istraživačima je posebno neobično to što se kod različitih osoba ponavlja gotovo isti sadržaj halucinacija.

"Ne znam ni za šta drugo što izaziva tako dosljedne halucinacije", rekao je Domnauer za Bi-bi-si.

Halucinacije mogu trajati i tri dana

Za razliku od mnogih poznatih psihoaktivnih supstanci, čiji se efekti pojavljuju relativno brzo, simptomi nakon konzumiranja ove gljive mogu se razviti tek poslije 12 do 24 sata.

Halucinacije zatim mogu trajati od jednog do čak tri dana.

Osim neobičnih vizija, kod pojedinih osoba javljaju se vrtoglavica, delirijum i drugi ozbiljni simptomi zbog kojih je neophodno bolničko liječenje.

Prema navodima istraživača, jedna bolnica u kineskoj provinciji Junan svake godine liječi stotine pacijenata s tegobama povezanim s konzumiranjem ovakvih gljiva.

Zbog toga naučnici upozoravaju da se ne radi o bezazlenom iskustvu, već o potencijalno opasnom trovanju.

Ipak, otkrivanje supstance koja izaziva ove vizije moglo bi imati veliki naučni značaj.

Istraživači se nadaju da bi njeno proučavanje moglo pomoći da se bolje razumije kako ljudski mozak stvara slike i doživljava stvarnost, ali i zašto se slične halucinacije ponekad javljaju kod ljudi koji nikada nisu konzumirali ovu gljivu.

(Nezavisne novine)