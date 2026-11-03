Ozbiljno upozorenje: Energetska pića mogu da izazovu srčani udar

Kofeinska energetska pića i stimulativni dodaci ishrani znatno se češće dovode u vezu sa ozbiljnim srčanim problemima, uključujući zastoj rada srca i infarkt, nego drugi prehrambeni proizvodi, objavila je danas Američka kardiološka asocijacija.

Analizom više od 28.000 izvještaja upućenih Američkoj agenciji za hranu i lijekove (FDA) u periodu između 2017. i 2025. godine, istraživači su utvrdili da su osobe starosti od 18 do 34 godine često prijavljivale da su konzumirale energetske napitke prije pojave srčanih problema.

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Prodaja energetskih napitaka u protekloj deceniji udvostručila se i premašila sumu od 20 milijardi dolara, a iako stručnjaci navode da je umjereni dnevni unos kofeina do 400 miligrama uglavnom bezbjedan za zdrave odrasle osobe, pojedina energetska pića sadrže i do tri puta više kofeina po mililitru u odnosu na običnu kafu.

Situacija je još složenija sa suplementima koji se koriste prije treninga, a u kojima koncentracija kofeina može da bude i dvanaest puta veća.

Budući da nadležne regulatorne agencije ove artikle tretiraju kao hranu ili dijetetske suplemente, oni ne podliježu istim provjerama bezbjednosti kakve prolaze klasični lijekovi.

Autor studije Sai Samajamanthula sa Univerziteta u Virdžiniji ističe da se ovi proizvodi na policama prodaju tik uz običnu vodu i sokove, zbog čega potrošači pogrešno pretpostavljaju da su potpuno bezbjedni.

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Istraživači napominju da su neophodne temeljnije studije i sistematsko praćenje kako bi se u potpunosti sagledale dugoročne posljedice konzumacije tih proizvoda po zdravlje srca.

(Tanjug)