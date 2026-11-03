Logo

Ozbiljno upozorenje: Energetska pića mogu da izazovu srčani udar

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.11.2026 22:08

Komentari:

0
Озбиљно упозорење: Енергетска пића могу да изазову срчани удар
Foto: Kaboompics.com/Pexels

Kofeinska energetska pića i stimulativni dodaci ishrani znatno se češće dovode u vezu sa ozbiljnim srčanim problemima, uključujući zastoj rada srca i infarkt, nego drugi prehrambeni proizvodi, objavila je danas Američka kardiološka asocijacija.

Analizom više od 28.000 izvještaja upućenih Američkoj agenciji za hranu i lijekove (FDA) u periodu između 2017. i 2025. godine, istraživači su utvrdili da su osobe starosti od 18 do 34 godine često prijavljivale da su konzumirale energetske napitke prije pojave srčanih problema.

илу-хороскоп-15042026

Zanimljivosti

Bolji život stiže za tri horoskopska znaka

Prodaja energetskih napitaka u protekloj deceniji udvostručila se i premašila sumu od 20 milijardi dolara, a iako stručnjaci navode da je umjereni dnevni unos kofeina do 400 miligrama uglavnom bezbjedan za zdrave odrasle osobe, pojedina energetska pića sadrže i do tri puta više kofeina po mililitru u odnosu na običnu kafu.

Situacija je još složenija sa suplementima koji se koriste prije treninga, a u kojima koncentracija kofeina može da bude i dvanaest puta veća.

  1. Budući da nadležne regulatorne agencije ove artikle tretiraju kao hranu ili dijetetske suplemente, oni ne podliježu istim provjerama bezbjednosti kakve prolaze klasični lijekovi.

Autor studije Sai Samajamanthula sa Univerziteta u Virdžiniji ističe da se ovi proizvodi na policama prodaju tik uz običnu vodu i sokove, zbog čega potrošači pogrešno pretpostavljaju da su potpuno bezbjedni.

Интернет каблови

Nauka i tehnologija

Kako se bezbjedno povezati na internet mrežu u kafiću?

Istraživači napominju da su neophodne temeljnije studije i sistematsko praćenje kako bi se u potpunosti sagledale dugoročne posljedice konzumacije tih proizvoda po zdravlje srca.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Srce

srčani udar

energetska pića

Komentari (0)

Više iz rubrike

Крупни план жене којој се у медицинском окружењу прегледа грло помоћу шпатуле за језик.

Zdravlje

Jedna namirnica iz kuhinje može da riješi problem grlobolje

2 h

0
Кампањи "Немој ме заборавити" прикључило се 25 домова здравља у БиХ

Zdravlje

Kampanji "Nemoj me zaboraviti" priključilo se 25 domova zdravlja u BiH

9 h

0
Драматични портрет жене наг у пригушеном светлу, који приказује уметничку и емотивну композицију.

Zdravlje

Anoreksija i bulimija su ozbiljan zdravstveni problem, sve više oboljelih širom svijeta

13 h

0
Чај, кафа, топли напитак, пиће

Zdravlje

Kafa steže žučnu kesu, evo kada treba da pazite

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima