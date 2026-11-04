Energetska pića povezana sa srčanim udarima i zastojem srca kod mladih

Energetska pića i proizvodi koji sadrže velike količine kofeina i drugih stimulansa sve se češće povezuju s ozbiljnim srčanim problemima, uključujući srčani udar, poremećaje srčanog ritma i zastoj srca.

Pokazuje to novo američko istraživanje u kojem je analizirano više od 28.000 prijava neželjenih zdravstvenih događaja.

Prema podacima koje je 2. novembra 2026. godine objavilo Američko udruženje za srce (American Heart Association), posebno zabrinjava činjenica da se veliki dio prijava povezanih s ovim proizvodima odnosi na mlađe osobe, između 18 i 34 godine.

Istraživači su analizirali ukupno 28.345 prijava dostavljenih američkoj Agenciji za hranu i lijekove (FDA) u periodu od 2017. do 2025. godine.

Od tog broja, 854 prijave odnosile su se na energetska pića i dodatke prehrani koji sadrže kofein ili druge stimulanse.

Zastoj srca prijavljivan čak 11 puta češće

Rezultati analize pokazali su značajne razlike između prijava povezanih s proizvodima koji sadrže stimulanse i onih koji ih ne sadrže.

Zastoj srca spominjan je približno 11 puta češće u prijavama povezanim s kofeinskim i stimulativnim proizvodima.

Takođe, srčani udar pojavljivao se oko 4,5 puta češće, dok su poremećaji srčanog ritma i lupanje srca prijavljivani približno četiri puta češće.

Ubrzan rad srca spominjan je gotovo tri puta češće, bol u grudima 2,7 puta češće, a nesvjestica približno dva puta češće.

Posebno zabrinjavaju podaci o mladima

Oko 45 odsto prijava koje su povezivale kofeinske i stimulativne proizvode sa srčanim problemima odnosilo se na osobe između 18 i 34 godine.

Riječ je o starosnoj grupi koja se inače ne smatra posebno ugroženom kada su u pitanju ozbiljne kardiovaskularne bolesti.

Autor istraživanja Sai Samajamatula s Medicinskog fakulteta Univerziteta Virginia upozorio je da mnogi ljudi energetska pića smatraju bezopasnim proizvodima za povećanje energije.

Prema njegovim riječima, povremena konzumacija kod većine zdravih osoba vjerovatno predstavlja mali rizik, ali redovna upotreba može dovesti do prekoračenja preporučenog dnevnog unosa kofeina.

Koliko je kofeina previše?

Američko udruženje za srce navodi da se unos do 400 miligrama kofeina dnevno generalno smatra sigurnim za većinu zdravih odraslih osoba.

Međutim, pojedina energetska pića sadrže znatno veće koncentracije kofeina od obične kafe, dok određeni suplementi namijenjeni povećanju energije i fizičkih performansi mogu sadržavati još veće količine stimulansa.

Stručnjaci upozoravaju da posebnu pažnju treba obratiti na kombinovanje energetskih pića s alkoholom, drugim stimulansima ili intenzivnim fizičkim naporima.

Naučnici pozivaju na dodatna istraživanja

Iako rezultati ukazuju na zabrinjavajuću povezanost, naučnici naglašavaju da istraživanje ne dokazuje da energetska pića direktno uzrokuju srčani udar ili zastoj srca.

Podaci su zasnovani na dobrovoljnim prijavama neželjenih događaja, a istraživači nisu imali informacije o ukupnom broju ljudi koji su konzumirali ove proizvode bez zdravstvenih posljedica.

Zbog toga se iz rezultata ne može zaključiti koliko je stvarni rizik od srčanog udara ili zastoja srca kod njihovih korisnika.

Riječ je o preliminarnom istraživanju koje još nije prošlo potpunu naučnu recenziju, a rezultati će biti predstavljeni na naučnom skupu Američkog udruženja za srce od 6. do 9. novembra 2026. godine u Čikagu.

Stručnjaci savjetuju da osobe koje nakon konzumacije energetskih pića osjećaju lupanje srca, bol u grudima ili nesvjesticu ne zanemaruju simptome, nego potraže odgovarajuću medicinsku pomoć.