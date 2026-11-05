"Ljutim se, u braku mora da postoji dogovor" Brena priznala šta joj smeta kod Bobe

Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović decenijama su u skladnom braku, a pjevačica je svojevremeno otvoreno govorila o tome da njihov odnos nije uvijek bio idealan.

Iako važe za jedan od najpoznatijih parova na domaćoj javnoj sceni, iza njih su i brojni nesporazumi i svađe, naročito na početku zajedničkog života.

Brena je jednom prilikom otkrila i kako je upoznala Bobu, priznavši da joj je pažnju privukao još kada je ugledala njegovu fotografiju u novinama.

- Bobu sam sasvim slučajno vidjela na naslovnoj strani TV dodatka, bio mi je slobodan dan i mogla sam da prelistavam novine što nije bio slučaj jer sam imala po dva koncerta dnevno. Prijatelj mi kaže: "To je naš najbolji sportista", a ja odvratim: "Ju, što je sladak, baš bih voljela da ga upoznam", i valjda je svemir čuo, zato pazite šta govorite - ispričala je Brena nedavno s osmijehom na licu.

Nije krila ni šta ju je najviše privuklo kod budućeg supruga. Kako je objasnila, Boba joj je pružao sigurnost i podršku, a upravo je takvog muškarca željela pored sebe.

- Svidjela mi se ta njegova živahnost i za svaki moj problem mi je otvarao vrata i davao mi snagu da idem dalje. Željela sam da imam snažnog i jakog muškaraca pored sebe da bih se ponekad osjećala slabo, da mogu da plačem, tražim savjet, da me uteši i zagrljajem kaže: "Biće sve u redu, riješićemo, nemoj da brineš" - objasnila je.

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Ipak, zajednički život nije uvijek prolazio bez trzavica. Pevačica je govorila i o tome kako je izgledalo kada bi se u kući nakupilo previše muške energije.

- Gledala sam da balansiram između pune kuće testosterona. Čim me ne zove Beki već Fahreta, onda znam dokle smo stigli - kroz smijeh je jednom prilikom ispričala.

- Onda se ja malo naljutim kao nešto, ali sam uvek bila stabilna, mama mi je formirala taj karakter i često se sjetim svih savjeta koje mi je dala, iako mi nekada nije bilo prijatno da slušam to što je pričala - objasnila je Brena.

"Stalno smo se ljutili jedno na drugo"

Inače, Brena je ranije govorila i o svađama sa Bobom, otkrivši da su nesuglasice bile mnogo češće na početku njihovog braka.

-Stalno smo se ljutili jedno na drugo. U braku mora da postoji dogovor, a Balkanci su navikli da budu apsolutni lideri u svemu. Jednostavno je, žena je sastavni dio porodice i s njom morate da se dogovarate oko nekih važnih stvari: poslovnih, oko djece, kuće, ima dvije hiljade stvari - rekla je tad pjevačica, prenosi telegraf.