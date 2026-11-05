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Otkazan još jedan nastup Jelene Karleuše

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АТВ редакција
05.11.2026 16:31

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JK Jelena Karleuša
Foto: Iks/Jelena Karleuša

Jeleni Karleuši poslije Njemačke, otkazan je nastup u Švedskoj u jednom prestižnom klubu.

Naime, Karleuša se posljednjih nedjelja nalazi u veoma nezgodnoj situaciji, a gotovo svi njeni zakazani nastupi su otkazani.

Posljednji u nizu je i nastup koji je ovog vikenda trebalo da održi u Geteborgu.

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Kako se navodi u jednoj objavi, koncert je otkazan, a dodatna pitanja su za organizatora.

"Događaj je otkazan. Za dodatna pitanja obratite se organizatoru. Svi kupci ulaznica biće uskoro kontaktirani i novac će im biti vraćen", piše uz informaciju o otkazanom nastupu.

(Telegraf.rs)

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Jelena Karleuša

Pjevačica

otkazan nastup

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