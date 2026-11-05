Otkazan još jedan nastup Jelene Karleuše

Autor:ATV redakcija
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Jeleni Karleuši poslije Njemačke, otkazan je nastup u Švedskoj u jednom prestižnom klubu.
Naime, Karleuša se posljednjih nedjelja nalazi u veoma nezgodnoj situaciji, a gotovo svi njeni zakazani nastupi su otkazani.
Posljednji u nizu je i nastup koji je ovog vikenda trebalo da održi u Geteborgu.
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Kako se navodi u jednoj objavi, koncert je otkazan, a dodatna pitanja su za organizatora.
"Događaj je otkazan. Za dodatna pitanja obratite se organizatoru. Svi kupci ulaznica biće uskoro kontaktirani i novac će im biti vraćen", piše uz informaciju o otkazanom nastupu.
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