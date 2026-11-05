Inspekcija zatvorila gradilište na imanju Enisa Bešlagića

Poznati glumac Enis Bešlagić našao se u problemima sa hrvatskim vlastima zbog izgradnje sprata kuće i bazena bez dozvole u Veloj Luci.

Nakon što je opština Vela Luka podnijela prijavu, građevinska inspekcija Državnog inspektorata Hrvatske izašla je na teren i zvanično zatvorila gradilište.

Kontrolom je utvrđeno da je na postojećem stambenom objektu bespravno dozidan čitav sprat, i to bez pravosnažne građevinske dozvole, a inspektori su zabilježili i nelegalnu izgradnju spoljašnjeg bazena. Zbog ovih prekršaja glumcu prijeti novčana kazna koja u prvom krugu iznosi oko 6.000 evra.

Inače, Bešlagić je pre desetak godina u uvali Poplat pazario tri parcele koje ukupno pokrivaju oko 2.400 kvadratnih metara i od tada ih postepeno sređuje. U trenutku kupovine na imanju se nalazila legalna kuća od 78 kvadrata, kao i još jedan stariji stambeni objekat koji je raniji vlasnik na vrijeme legalizovao. Problem je nastao kada je glumac odlučio da taj stariji objekat rekonstruiše, pri čemu je podigao novi sprat na svoju ruku, bez neophodnih dozvola.

Glumac se oglasio

Glumac je ranije za hrvatske medije izjavio da je podnio zahtjev za dobijanje građevinske dozvole, ali da nije sačekao njeno izdavanje prije nego što je započeo radove.

Iz Dubrovačko-neretvanske županije potvrdili su da je 30. decembra 2025. godine podnio zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za stambeni objekat.

Međutim, uz zahtjev nije dostavio svu zakonom propisanu dokumentaciju, zbog čega je pozvan da je naknadno priloži. Glumac je zatražio produženje roka, ali potrebna dokumentacija do trenutka objavljivanja članka nije bila dostavljena.

Bešlagić je krajem oktobra objasnio da je radove započeo jer je krov kuće prokišnjavao. Kako je naveo, tokom sanacije odlučio je da ojača temelje, napravi terasu i dodatnu sobu.

Naglasio je i da kuću ne renovira radi izdavanja turistima, već za sebe i svoju porodicu.