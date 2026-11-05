Međutim, malo ko zna da je folker prije sadašnje supruge bio oženjen Bosiljkom, sa kojom ima prvu ćerku Sanju, koja živi u Americi i nikada se nije pojavljivala u javnosti.

Bračni život Mileta Kitića oduvijek je intrigirao javnost. Dok sa suprugom Martom uspješno održava brak, uprkos tome što žive u različitim državama, detalji njegovog prvog braka ostali su u sjenci. Pjevač se prvi put oženio sa svega 21 godinom, a od prve supruge Bosiljke razveo se 1983. godine.

Iz te zajednice dobio je kćerku Sanju, koja se nikada nije eksponirala u medijima i danas živi preko okeana. Iako Miletova porodica rijeđe viđa mlađu kćerku Elenu, njegova starija nasljednica Sanja je kao mlađa dolazila u posjetu.

Sukob sa bratom i bjekstvo od kuće

O porodičnim odnosima i Miletovom odrastanju svojevremeno je otvoreno govorio njegov stariji brat Nemanja. Ispričao je da je preuzeo starateljstvo nad mlađim bratom i odškolovao ga dok su im roditelji boravili u Americi. Međutim, kada se Mile zaljubio u muziku, došlo je do sukoba jer je brat insistirao na tome da upiše fakultet.

O dramatičnom bjekstvu od kuće Miletov brat je ispričao:

„Dolazim ja kući jedno veče, a moja supruga plače. Kaže, Mile ostavio pismo, otišao je od nas. Nije prihvatio što sam ja rekao da muzika ne može da bude zanimanje, da mora na fakultet, pa je pobjegao. Imao je jedan hotel, ali Mile nije imao ličnu kartu i zbog toga nije mogao da uzme sobu. Otišao sam kod svog druga u SUP i kažem mu o čemu se radi i tako se vratio Mile”.

Oženio se mlad

Nakon porodične drame, Mile se ubrzo oženio Bosiljkom i dobio kćerku Sanju, nakon čega je odlučio da ode kod roditelja u Ameriku. Ipak, život u inostranstvu nije u potpunosti odgovarao njegovim muzičkim ambicijama, pa se vratio u domovinu i započeo saradnju sa „Južnim vjetrom”.

„Kasnije, on se oženio, dobio kćerkicu Sanju i otišao je kod roditelja u Ameriku. Bilo je njemu fino tamo, ali se vratio, ipak nije to naše područje. Možeš tamo pjevati i zaraditi pare, ali nije to to. Bio je tamo jedno vrijeme sa suprugom Bosom i kćerkom. Vratio se i pridružio se 'Južnom vjetru', koji je tada već bio ozbiljna muzička kuća. Poslije je otišao u Beograd”.

(Blic)