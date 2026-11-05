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Fudbaleri Borca stigli na stadion: Poznat sastav koji napada Mjelbi

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АТВ редакција
05.11.2026 18:23

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Mjelbi - Borac
Foto: ATV

Fudbaleri Borca stigli su na stadion "Olimpija" na kojem ih očekuje evropski duel sa Mjelbijem.

Мјелби - Борац
Mjelbi - Borac
ATV

Vinko Marinović od prve minute šalje postavu: Jurkas, Herera, Saničanin, Cipetić, Majers, Hiroš, Jojić, Roguljić, Savić, Deket i Juričić.

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FK Borac

Liga Konferencija

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