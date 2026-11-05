Fudbaleri Borca stigli na stadion: Poznat sastav koji napada Mjelbi

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Fudbaleri Borca stigli su na stadion "Olimpija" na kojem ih očekuje evropski duel sa Mjelbijem.

Mjelbi - Borac ATV Vinko Marinović od prve minute šalje postavu: Jurkas, Herera, Saničanin, Cipetić, Majers, Hiroš, Jojić, Roguljić, Savić, Deket i Juričić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.