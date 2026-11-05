Počasni predsjednik Fudbalskog saveza Japana /JFA/ Kozo Tašima izjavio je "Sports Niponu" da će se kandidovati za predsjednika Fife na izborima u martu sljedeće godine.

"Zahvalan sam što mogu da objavim ovo uz punu podršku JFA. Nije stvar u pobjedi ili porazu već da se svijetu prenese iskren, ispravan i direkatan stav koji je japanski fudbal izgradio", rekao je Tašima.

On je dodao da su Fifi sada potrebne vrijednosti koje su zaštićene u japanskom fudbalu.

"Odlučio sam da se kandidujem da bih ovaj apel uputio svijetu", istakao je Tašima.

Aktuelni predsjednik Fife Đani Infantino, koji se bori za ponovni izbor, suočava se sa kritikama povodom neuspješnog pokušaja u julu da privuče privatne investitore u novi komercijalni entitet ove organizacije koji bi imao prava vezana za takmičenja, uključujući Svjetsko prvenstvo, prenosi Srna.