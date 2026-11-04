Komo savladao Lens rekordnim rezultatom 9:1

Italijanski fudbalski klub Komo ostvario je istorijsku pobjedu u prvoj sezoni Lige šampiona. Tim s egzotičnog jezera u Italiji je u 4. kolu ligaške faze Lige šampiona na stadionu Bollaert-Delelis deklasirao Lens sa 9:1 na gostovanju, što je najveća pobjeda otkako se Liga šampiona igra u ovakvom formatu.

Dosadašnji rekord držao je Liverpul pobjedom nad Bešiktašom rezultatom 8:0, a večeras ih je Komo nadmašio pobjedom 9:1.

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Het-trik je postigao Anastasios Douvikas, a italijanski klub, koji ove sezone debituje u elitnom takmičenju, nakon četiri kola ima devet bodova.

Fudbaleri Seska Fabregasa pobjednika je odlučila već u prvom poluvremenu. Douvikas je mrežu Lensa prvi put zatresao u sedmoj minuti, nakon kratko izvedenog kornera, a u 32. minuti udvostručio je prednost.

Pet minuta prije odmora Niko Paz povisio je na 3:0. Domaćin je u tom periodu ostao i bez penala, koji je poništen nakon VAR provjere.

Ni nastavak nije donio promjenu slike. Lukas Da Cunha zabio je odmah na početku drugog poluvremena, a Mark-Oliver Kempf je u 53. minuti, nakon kornera i centaršuta Mile, glavom postigao peti gol. Douvikas je het-trik kompletirao nakon još jedne brze kontre: na pas Nice Paza pobjegao je odbrani Lensa i kod bliže stative savladao golmana Risera. Na 7:0 u 62. minuti povisio je Liberali, samo četiri minute nakon ulaska u igru.

Utješni gol za Lens postigao je Ruben Aguilar u 65. minuti, ali je Martin Baturina samo pet minuta kasnije postigao osmi gol Italijana.

U nadoknadi je pao i rekord. Mladi Mateo Papacioli postigao je deveti gol za najveću pobjedu u historiji Lige prvaka.

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Ostalo je 9:1 za goste, a Nidal Čelik presjedio je na klupi u ekipi Lensa i to je možda čak i bolje s obzirom na to kakav su poraz doživjeli. Čelik još uvijek nije odigrao ni minut fudbala ove sezone u svim takmičenjima.

Fabregas je, u Francusku doputovao s nekoliko promjena u odnosu na pobjedu nad Mančester Junajtedom. Martin Baturina i Kaiki počeli su na klupi, priliku je dobio Maksens Kakere, a gol je branio Jean Butez. Baturina je u igru ušao u 58. minuti. Među rezervama Lensa bio je i Nidal Čelik.

Fabregas je uoči utakmice na konferenciji za medije rekao da je atmosfera na Bollaertu posebna i da je na tom stadionu igrao dok je nastupao za Monako.

Devet bodova u debitantskoj sezoni

Komo je u prvom kolu savladao Lajpcig sa 4:1, zatim je izgubio od Fajenorda 3:2, a prije dvije sedmice sa 4:1 je pobijedio Mančester Junajted. Lens je nakon pobjede u Pragu protiv Slavije upisao tri uzastopna poraza i ostao na tri boda, prenosi Kliks.

Komo u petom kolu, 24. novembra, na svom terenu dočekuje AEK iz Atine.