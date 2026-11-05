Kristijano Ronaldo završio karijeru u reprezentaciji Portugala!

Ovakve vijesti dolaze mjesec dana nakon sukoba sa selektorom Žoržom Žezusom, nakon kojeg je napustio okupljanje reprezentacije.

Ronaldo je u emotivnoj objavi istakao da je došlo vrijeme da se povuče iz reprezentacije:

"Došao je dan... Nikada nisam osjećao da je pripadao samo meni. Ali imao sam tu privilegiju da ga nosim pune 23 godine, branim i nosim po stadionima širom svijeta. Danas je došlo vrijeme da ga prepustim budućnosti. Nije bila laka odluka. Zato što se neke odluke ne donose samo umom. Donose se i srcem. Put je počeo 2003. godine i promijenio mi je život. Kada se osvrnem na sve što je bilo u nacionalnom dresu, ne vidim samo golove, trofeje, rekorde. Vidim ljude. Vidim portugalski narod koji živi u inostranstvu i koji, za 90 minuta", rekao je Ronaldo.