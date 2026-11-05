Kristijano Ronaldo završio karijeru u reprezentaciji Portugala!

Autor:ATV redakcija
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Jedan od najvećih fudbalera svih vremena Kristijano Ronaldo danas je zvanično objavio da završava reprezentativnu karijeru.
Ovakve vijesti dolaze mjesec dana nakon sukoba sa selektorom Žoržom Žezusom, nakon kojeg je napustio okupljanje reprezentacije.
Ronaldo je u emotivnoj objavi istakao da je došlo vrijeme da se povuče iz reprezentacije:
"Došao je dan... Nikada nisam osjećao da je pripadao samo meni. Ali imao sam tu privilegiju da ga nosim pune 23 godine, branim i nosim po stadionima širom svijeta. Danas je došlo vrijeme da ga prepustim budućnosti. Nije bila laka odluka. Zato što se neke odluke ne donose samo umom. Donose se i srcem. Put je počeo 2003. godine i promijenio mi je život. Kada se osvrnem na sve što je bilo u nacionalnom dresu, ne vidim samo golove, trofeje, rekorde. Vidim ljude. Vidim portugalski narod koji živi u inostranstvu i koji, za 90 minuta", rekao je Ronaldo.
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