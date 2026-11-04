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Trijumfi Arsenala, Dortmunda, Porta i Sitija

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04.11.2026 23:15

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Фудбалери Арсенала славе други погодак током фудбалске утакмице УЕФА Лиге шампиона између Славије и Арсенала у Прагу, у Чешкој, у сриједу, 4. новембра 2026. године.
Foto: AP Photo/Petr David Josek/Tanjug

Borusija Dortmund je na svom stadionu slavila sa 2:1 protiv Real Betisa, dok je Arsenal pobijedio Slaviju iz Praga rezultatom 1:2 u utakmici 4. kola ligaške faze UEFA Lige šampiona.

Mančester Siti je upisao pobjedu protiv Lajpciga sa 3:2 dok je Porto dosta ubjedljivo i lako izašao na kraj sa Napolije slaveći rezultatom 4:1.

Viking je pobijedio Sabah sa 4:1, dok je PSV na svom terenu poražen od Klub Briža rezultatom 2:1.

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Komo savladao Lens rekordnim rezultatom 9:1

Fudbaleri Koma slavili su čak sa 9:1 protiv Lansa dok je Real Madrid slavio sa 3:2 protiv AEK-a.

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Arsenal

Fudbal

Liga šampiona

Borusija Dortmund

Mančester siti

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