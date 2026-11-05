Borac protiv Mjalbija: Crveno-plavi će imati i veliku podršku svojih navijača

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Foto: ATV

Fudbaleri Borca večeras u Helsinborgu igraju utakmicu 3. kola Lige konferencija protiv ekipe Mjalbija.

Duel na stadionu "Olimpija" počinje u 18:45, a crveno-plavi će imati veliku podršku svojih navijača u Švedskoj. Na ulicama ovog švedskog grada daju se primjetiti naljepnice navijača kluba iz Banjaluke koju su došli da bodre crveno-plave.

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