Završena obdukcija fudbalera, otkriven uzrok smrti

Preliminarni nalaz donio je prvi odgovor o uzroku smrti fudbalera, koji je izgubio život dan nakon utakmice, dok istraga o svim okolnostima tragedije i dalje traje.

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Prema informacijama španskih medija, povreda je ocijenjena kao uzrok koji je kompatibilan sa smrtnim ishodom. Ipak, forenzička ispitivanja još nisu završena, a konačan izvještaj tek treba da pruži potpuniju sliku o tome šta se dogodilo.

Istraga je i dalje otvorena, a istražitelji provjeravaju sve okolnosti tragedije, uključujući i medicinsku pomoć koju je fudbaler dobio nakon sudara.

Stravičan sudar u posljednjim sekundama utakmice

Sve se dogodilo u ponedjeljak, 2. novembra, tokom utakmice Tenerifa i Andore u španskoj drugoj ligi. Meč je bio u dubokoj nadoknadi vremena, rezultat je bio 2:2, a De Miguel je krenuo u napad i pokušao da stigne do lopte koja mu je otvarala prostor ka protivničkom golu.

Golman Andore Hesus Ovono izašao je daleko od svog kaznenog prostora kako bi intervenisao. U pokušaju da stigne do lopte, udario je De Miguela nogom u predjelu gornjeg dijela tijela. Napadač Tenerifa odmah se srušio na travu i ostao nepomičan.

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Igrači oba tima momentalno su počeli da dozivaju ljekarsku ekipu. Sudija je Ovonou pokazao direktan crveni karton, a u zapisniku je naveo da je golman udario protivnika podignutom nogom, prekomjernom silom, dok je lopta bila u igri.

Medicinsko osoblje više minuta pokušavalo je da pomogne nesrećnom fudbaleru. De Migel je potom iznesen sa terena na nosilima i prebačen u bolnicu, gdje je primljen u teškom stanju. Tokom transporta došlo je do srčanog zastoja, a ljekari su uspjeli da mu povrate puls. Ipak, uprkos naporima medicinskog osoblja, stanje mu se pogoršalo i u utorak ujutru potvrđena je njegova smrt.

Obdukcija donijela prvi odgovor, istraga se nastavlja

Preliminarni nalaz obdukcije pokazao je da je uzrok smrti traumatska povreda grudnog koša slučajnog karaktera. To je prvi važan medicinski zaključak nakon tragedije, ali ne i posljednja riječ o svim okolnostima slučaja.

Policija i tužilaštvo pokrenuli su istragu kako bi utvrdili tačan slijed događaja. Posebna pažnja posvećena je samom sudaru, ali i postupcima medicinskih ekipa na stadionu i tokom prevoza u bolnicu.

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Za sada nema konačnog zaključka o eventualnoj krivičnoj odgovornosti golmana Andore.

Golman se oglasio poslije tragedije: "Ovo su najteži dani mog života"

Hesus Ovono prvi put se javno oglasio nakon smrti fudbalera sa kojim se sudario na terenu. Golman Andore nije krio koliko ga je pogodila tragedija, a njegove riječi svjedoče o težini trenutaka kroz koje prolazi.

"Ovo su najteži dani mog života. Teško mi je da pronađem riječi i veoma teško prihvatam sve što se dogodilo. Osjećam ogromnu bol zbog gubitka Hesusa. Mislim na njega, njegovu porodicu i sve ljude koji su ga voljeli", poručio je Ovono.

Dodao je da zna da će biti mnogo pitanja na koja će morati da odgovori i da će se suočiti sa svime što slijedi.

Golman je nakon tragedije bio izložen i uvredama na društvenim mrežama, zbog čega je deaktivirao svoj Instagram nalog. Iz njegovog kluba poručili su da pružaju psihološku podršku članovima ekipe kojima je ona potrebna.

Iza sebe ostavio suprugu i malu kćerku

Tragedija je posebno potresla porodicu preminulog fudbalera. De Migel je iza sebe ostavio suprugu i malu kćerku, a saučešće porodici uputili su klub, saigrači, navijači i brojni predstavnici španskog fudbala.

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Njegovi roditelji i preci potiču iz mjesta Navahermosa u provinciji Toledo, gdje je napadač provodio dio djetinjstva. Upravo tamo su se okupili porodica, prijatelji i mještani kako bi mu odali posljednju počast.

Rođen je u Madridu 1996. godine, a fudbalski put započeo je u mlađim kategorijama Leganesa. Prije nego što je stigao do profesionalnog fudbala, nastupao je za nekoliko klubova iz nižih rangova španskog takmičenja. Njegov put nije bio lak, ali je uspio da ostvari san i zaigra na profesionalnoj sceni.

Koliko je tragedija potresla španski fudbal pokazuje i odluka Fudbalskog saveza Španije da utakmicu Tenerifea i Andore ne nastavlja. Susret je registrovan rezultatom 2:2, koji je važio u trenutku prekida, jer je procijenjeno da bi nastavak utakmice bio neprimjeren zbog svega što se dogodilo.

Umjesto borbe za bodove, fudbal je stao pred tragedijom koja je odnijela jedan mladi život. Iza Hesusa de Miguela ostali su porodica, prijatelji i uspomena na fudbalera koji je ostvario svoj san, ali je njegov život tragično prekinut na terenu.

(Kurir)