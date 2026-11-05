To se ne radi: Australijanka otkrila ćevape i frapirala naše ljude pripremom

Jedna Australijanka otkrila je ćevape i prosto frapirala naše ljude načinom na koji ih je pripremila, jer - to se jednostavno ne radi tako kako je ona zamislila.

Postoje jela koja ne traže mnogo filozofije. Ćevapčići su jedno od njih. Malo luka, somun, možda kajmak i nema potrebe da se bilo šta komplikuje. Bar tako bi vam rekla većina ljudi sa naših prostora.

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Međutim, jedna influenserka iz Australije ima nešto drugačiju ideju.

Influenserka koja na Instagramu objavljuje pod imenom Adelejd Bajts naišla je u prodavnici na ćevapčiće, odnosno njihovu verziju pod nazivom Bif Ćevapčičis, i odlučila da ih iskoristi na prilično neočekivan način.

Njen recept oduševio je njene pratioce, a kada biste ga pokazali prosječnom ljubitelju roštilja sa Balkana, vjerovatno bi prvo pomislio da je riječ o nekoj kulinarskoj provokaciji.

Naime, umjesto da ih posluži u lepinji, uz luk i omiljene priloge, ona ih je stavila u - pitu od lisnatog tijesta!

Riječ je o slanoj piti sa bundevom, spanaćem, mocarelom i ćevapčićima, koju je nazvala pita od bundeve i goveđih ćevapčića.

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Na prvi pogled izgleda kao prava mala gastronomska kreacija: zlatna, hrskava korica od lisnatog tijesta, zanimljivo isprepletana na vrhu, dok se unutra krije kombinacija sastojaka koju ne bismo baš prvo povezali sa tradicionalnim ćevapčićima, piše portal "Ona".

Kako izgleda recept koji je oduševio Instagram?

Za pripremu ove pite potrebni su:

jedno pakovanje goveđih ćevapčića;

lisnato tijesto;

spanać;

mocarela;

bundeva;

so i biber.

Priprema počinje pečenjem bundeve u rerni dok ne omekša i dobije zlatnu boju. U međuvremenu se ćevapčići pripremaju u tiganju, a zatim se sijeku na manje komade.

U posudu za pečenje postavlja se lisnato tijesto, preko kojeg se redaju spanać i mocarela, a potom i pečena bundeva i komadići mesa. Za kraj se koristi još jedan list lisnatog tijesta, isječen na tanke trake koje se prepliću preko nadeva kako bi se dobio dekorativni izgled pite.

Sve se zatim peče dok tijesto ne postane vazdušasto, hrskavo i zlatno.

I dok je za nju ovo još jedan zanimljiv način da iskoristi namirnice iz lokalnog supermarketa, na Balkanu bi recept vjerovatno izazvao prilično burnu raspravu. Jer ćevapčići su kod nas mnogo više od običnog komada mesa – oni imaju svoja pravila, tradiciju i način na koji se jedu.

Ipak, moramo priznati da pita na fotografijama izgleda prilično primamljivo. Da li bismo se usudili da ovako pripremimo ćevape? To je već drugo pitanje.