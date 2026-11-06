Mlad Mjesec u Škorpiji 9. novembra donosi test za tri znaka

Ako već sedmicama odlažete važan razgovor, čekate pravi trenutak da riješite porodične nesuglasice ili se nadate da će se neki odnos sam od sebe promijeniti, mlad Mjesec u Škorpiji 9. novembra mogao bi da donese trenutak suočavanja.

Prema astrološkim tumačenjima, ovaj lunarni događaj u prvi plan stavlja povjerenje, zajednički novac i dogovore oko kojih dvije strane očigledno nemaju isto viđenje.

Posebno bi ga mogli osjetiti Bikovi, Lavovi i Škorpije, pred kojima su važna preispitivanja i odluke.

Mars u Lavu pojačava tenzije i potrebu da se reaguje odmah, dok retrogradni Merkur u Škorpiji vraća razgovore koji su ostali nedovršeni.

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Istovremeno, retrogradna Venera u Vagi otvara pitanje ravnoteže u odnosima i toga ko stalno popušta zarad očuvanja mira.

Ipak, 10. novembar mogao bi donijeti povoljnije okolnosti za dogovor, dok se sredinom mjeseca očekuje više jasnoće u komunikaciji, prenosi CdM.

Bik

Bikovi će morati da se suoče s problemima u partnerskim odnosima i zajedničkim finansijama. Razgovori koje su dugo izbjegavali mogli bi konačno da se dogode, a neke istine više neće moći da se prećutkuju. Vrijeme je da jasno postave granice i prestanu da pristaju na kompromise koji ih iscrpljuju.

Lav

Lavove očekuju izazovi na porodičnom planu. Moguće su rasprave zbog starih zamjerki, neispunjenih obećanja i obaveza koje su dugo gurali u drugi plan. Iako će željeti da zadrže kontrolu, moraće da saslušaju i drugu stranu. Iskren razgovor mogao bi biti prvi korak ka rješenju.

Škorpija

Škorpije će ovaj mlad Mjesec osjetiti posebno intenzivno jer se događa u njihovom znaku. Pred njima je period velikog ličnog preispitivanja, naročito kada su u pitanju ljubav, posao i životni pravac. Ono što ih već dugo opterećuje moglo bi konačno zahtijevati konkretnu odluku. Neke Škorpije odlučiće da prekinu odnose koji ih iscrpljuju, dok će druge dobiti priliku da započnu potpuno novo poglavlje.

Najvažnija poruka ovog perioda jeste da odlaganje više nije rješenje. Za ova tri znaka novembar bi mogao označiti početak velikih promjena i trenutak kada će konačno morati da izaberu šta žele dalje.