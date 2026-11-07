Dobio kaznu jer je dugo odleđivao stakla na autu

Vlasnik Pasata nakon završetka posla otišao je do svog parkiranog automobila.

Zbog niskih temperatura automobil je bio zaleđen, pa on nije mogao pokrenuti vozilo, a prema austrijskom zakonu je morao odmah krenuti. Zbog toga ga je stigla visoka kazna.

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Bez mnogo razmišljanja, muškarac je sjeo u svoj Pasat, upalio motor i čekao da se led na staklima otopi. Nekoliko minuta kasnije naišla je policijska patrola i zaustavila se pored njegovog automobila.

Jedan policajac pokucao je na prozor i prvo zatražio vozačku i saobraćajnu dozvolu. Tokom kontrole vozaču je objašnjeno da je zabranjeno toliko dugo stajati na parkingu s upaljenim motorom.

Policajac mu je objasnio da se nakon pokretanja motora vozilo mora odmah pomjeriti. Razlog je to što se nepotrebno čekanje s uključenim motorom smatra prekršajem propisa o zaštiti okoline.

Vozač je bio iznenađen i objasnio je da nije imao odgovarajući pribor, kojim bi mogao sastrugati led sa zaleđenih stakala.

Međutim, njegovo objašnjenje nije prihvaćeno. Umjesto toga, uručen mu je nalog za plaćanje kazne u iznosu od 600 evra. Kazna je kasnije umanjena nakon žalbe vozača.

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Istovremeno, i vozači motornih vozila u Bosni i Hercegovini su takođe dužni, prije uključivanja u saobraćaj, na vozilu očistiti zaleđena stakla i skinuti snijeg sa vozila.

Vožnja nedovoljno i neadekvatno očišćenih stakala od leda i snijega, a posebno vjetrobrana, predstavlja opasnost po sigurnost svih učesnika u saobraćaju, jer značajno smanjuje vidljivost tokom vožnje. Za nesavjesne vozače može biti izrečena kazna u visini do 250 KM.

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