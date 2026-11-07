Dobio kaznu jer je dugo odleđivao stakla na autu

Autor:ATV redakcija
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Vlasnik Pasata nakon završetka posla otišao je do svog parkiranog automobila.
Zbog niskih temperatura automobil je bio zaleđen, pa on nije mogao pokrenuti vozilo, a prema austrijskom zakonu je morao odmah krenuti. Zbog toga ga je stigla visoka kazna.
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Bez mnogo razmišljanja, muškarac je sjeo u svoj Pasat, upalio motor i čekao da se led na staklima otopi. Nekoliko minuta kasnije naišla je policijska patrola i zaustavila se pored njegovog automobila.
Jedan policajac pokucao je na prozor i prvo zatražio vozačku i saobraćajnu dozvolu. Tokom kontrole vozaču je objašnjeno da je zabranjeno toliko dugo stajati na parkingu s upaljenim motorom.
Policajac mu je objasnio da se nakon pokretanja motora vozilo mora odmah pomjeriti. Razlog je to što se nepotrebno čekanje s uključenim motorom smatra prekršajem propisa o zaštiti okoline.
Vozač je bio iznenađen i objasnio je da nije imao odgovarajući pribor, kojim bi mogao sastrugati led sa zaleđenih stakala.
Međutim, njegovo objašnjenje nije prihvaćeno. Umjesto toga, uručen mu je nalog za plaćanje kazne u iznosu od 600 evra. Kazna je kasnije umanjena nakon žalbe vozača.
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Istovremeno, i vozači motornih vozila u Bosni i Hercegovini su takođe dužni, prije uključivanja u saobraćaj, na vozilu očistiti zaleđena stakla i skinuti snijeg sa vozila.
Vožnja nedovoljno i neadekvatno očišćenih stakala od leda i snijega, a posebno vjetrobrana, predstavlja opasnost po sigurnost svih učesnika u saobraćaju, jer značajno smanjuje vidljivost tokom vožnje. Za nesavjesne vozače može biti izrečena kazna u visini do 250 KM.
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