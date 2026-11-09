Dnevni horoskop za 9. novembar: Šta zvijezde danas poručuju?

Ovan

Početak sedmice donosi vam priliku da završite posao koji ste dugo odlagali, ali nemojte žuriti sa odlukama. U ljubavi vas očekuje zanimljiv razgovor, a slobodni bi mogli upoznati osobu koja će im odmah privući pažnju. Pripazite na umor i ne preuzimajte previše obaveza.

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Bik

Na poslu ćete pokazati da znate da ostanete pribrani i kada se obaveze nagomilaju, što bi moglo ostaviti dobar utisak na saradnike. Partner će očekivati više pažnje, dok slobodni Bikovi mogu dobiti poruku koja će im popraviti raspoloženje. Zdravlje je stabilno, ali vam je potrebno više kretanja.

Blizanci

Ponedjeljak je povoljan za razgovore, dogovore i nove ideje, a jedan neočekivani poziv mogao bi vam otvoriti zanimljivu poslovnu priliku. U ljubavi nećete moći da sakrijete svoje emocije, što bi moglo dovesti do važnog razgovora. Vodite računa o koncentraciji i odmoru.

Rak

Porodične obaveze mogle bi vam oduzeti više vremena nego što ste planirali, ali ćete uspjeti da pronađete rješenje za sve što vas opterećuje. U ljubavi je važno da ne prećutkujete ono što vam smeta, jer iskrenost donosi olakšanje. Prijaće vam mirnije veče.

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Lav

Vaše ideje mogle bi naići na odobravanje nadređenih, pa ne propuštajte priliku da pokažete šta znate. Zauzeti Lavovi trebalo bi da izbjegavaju rasprave oko sitnica, dok slobodne očekuje zanimljivo poznanstvo. Imaćete dovoljno energije za sve planirane aktivnosti.

Djevica

Organizacija će biti vaša najveća prednost, ali nemojte dozvoliti da vas tuđe greške izbace iz takta. Na emotivnom planu moguće je prijatno iznenađenje, naročito ako ste spremni da napravite prvi korak. Obratite pažnju na ishranu i ne preskačite obroke.

Vaga

Neko bi mogao zatražiti vašu pomoć ili savjet, a upravo kroz taj razgovor mogli biste doći do korisne poslovne informacije. U ljubavi vas očekuje više pažnje i nježnosti, dok slobodne Vage mogu obnoviti kontakt s osobom koju nisu zaboravile. Izbjegavajte nepotrebnu nervozu.

Škorpija

Početak sedmice donosi vam priliku da riješite nesporazum na poslu i konačno završite obavezu koja vas opterećuje. U ljubavi ćete tražiti iskrenost i jasne odgovore, a partner bi mogao pokazati više razumijevanja nego što očekujete. Potrebno vam je više sna.

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Strijelac

Bićete puni ideja i želje za promjenama, ali prije nego što prihvatite novi poslovni izazov, dobro procijenite svoje mogućnosti. Slobodni bi mogli započeti dopisivanje koje će brzo postati zanimljivo, dok zauzete očekuju lijepi trenuci s partnerom. Zdravlje je dobro.

Jarac

Odgovornost i upornost pomoći će vam da završite važan zadatak, a moguće je i da dobijete informaciju o budućem napredovanju. U ljubavi pokušajte da budete otvoreniji i pokažete šta osjećate, umjesto da očekujete da partner sve sam prepozna. Ne zanemarujte potrebu za odmorom.

Vodolija

Neočekivana promjena plana mogla bi vam u početku zasmetati, ali će se ispostaviti da vam ide u korist. U ljubavi vas očekuje zanimljiv susret ili razgovor koji bi mogao promijeniti vaše mišljenje o jednoj osobi. Prijaće vam fizička aktivnost i boravak na svježem vazduhu, prenosi GlasSrpske.

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Ribe

Na poslu ćete morati da se oslonite na strpljenje, jer neće sve ići tempom koji ste zamislili. Partner bi mogao pokrenuti temu o kojoj već neko vrijeme razmišljate, dok slobodne Ribe očekuje pažnja osobe iz bliskog okruženja. Posvetite više vremena sebi i sopstvenim potrebama.