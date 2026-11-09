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Српска богатија за 10 беба

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АТВ редакција
09.11.2026 07:49

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беба и мајка руке
Фото: Pexel/Lily T

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 10 беба, четири д‌јевојчице и шест д‌јечака, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилишту Бањалука рођено је пет беба, Градишци три, Добоју и Приједору по једна беба.

У Бањалуци су рођене двије д‌јевојчице и три д‌јечака, Градишци два д‌јечака и д‌јевојчица, Добоју д‌јевојчица и у Приједору д‌јечак.

У породилиштима Невесиње, Требиње, Бијељина, Фоча, Источно Сарајево и Зворник није било порода.

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Тагови :

беба

породилиште

Новорођенче

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