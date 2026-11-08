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Казнено-поправни завод Источно Сарајево добар примјер пословања

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Оља Остојић
08.11.2026 19:49

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КПЗ Источно Сарајево
Фото: АТВ

Да и у оквиру казнено-поправних завода могу настати успјешне пословне приче, показује примјер Привредне јединице "Привредник" у оквиру Казненог поправног дома на Кули.

Кроз различите дјелатности, радни ангажман и залагање запослених, ова јединица поред успјешног пословања пружа прилику за стицање радних навика и ресоцијализације.

Пластеници, уређене баште са посијаним јечмом и уредно двориште око објеката на Кули – резултат су рада, труда и ангажовања затвореника Казнено-поправног завода на Кули. Управо овакви послови затвореницима служе за стицање радне навике по изласку из затвора.

"Као казнено-поправна установа нисмо само, како људи мисле за само те неке сврхе кажњавања. Ми смо управо установа која служи искључиво за ресоцијализацију и за враћање у нормалан живот свих осуђеника који су на извршавању казне у Казнено-поправном заводу Источно Сарајево", каже Душко Радивојевић, директор КПЗ Источно Сарајево.

Док затвореници раде, руководство Привредне јединице "Привредник" проширује и прави нове објекте у оквиру овог комплекса.

"Урадили смо и друге пратеће садржаје као што су љетне баште, винска кућа, ресторан је проширен у више наврата и комплетно реновиран, гости су то препознали и ми биљежимо константан раст посљедњих десет година", рекао је Игор Јанковић, директор ПЈ "Привредник".

Овакав начин рада подржава и Министарство правде Републике Српске.

"Овдје комплекс Источник или ресторан Кула како је познат нама овдје, нарочито вама из сарајевско-романијске регије је примјер једне добре праксе, гдје смо од објеката и помоћних објеката извршили реконструкцију, адаптацију, уредили овај парк, уредили ове објекте, гдје је ово на располагању свим људима који живе овдје, а и свим људима који долазе у ове крајеве", наглашава Горан Селак, министар правде Републике Српске.

У оквиру овог комплекса налази и новоизграђена црква, поред које су у изградњи просторије гостопримнице.

"Велика је ствар заиста, не само овај храм параклис који је саграђен него и гостопримнице која ће бити овдје управо поред овога храма која ће такође да служи за скупљање и сабирање вјерног народа гдје ћемо после сваке литургије имати прилику да сједнемо, поразговарамо, попијемо кафу и сок и наставимо једно духовно дружење кроз један неформални однос", рекао је Божидар Тановић, протојереј.

У Републици Српској постоји шест казнено-поправних завода у оквиру којих послују привредне јединице које служе за ресоцијализацију затвореника.

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Тагови :

Затвор

КПЗ Источно Сарајево

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