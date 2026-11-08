Централна прослава Митровдана у Источном Сарајеву

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Централна прослава крсне славе Борачке организације Републике Српске (БОРС) - Светог великомученика Димитрија почела је Светом литургијом коју у Спомен-цркви Светог великомученика Димитрија на Вељинама служи Његово високопреосвештенство митрополит дабробосански Хризостом.
Литургији и парастосу за погинуле и преминуле борце Одбрамбено-отаџбинског рата присуствују предсједник Предсједништва БОРС-а Милован Гагић, члан Предсједништва БОРС-а Горан Шеховац, начелник Источне Илиџе Маринко Божовић.
Присутни су и чланови локалних борачких организација, представници општина у саставу града Источно Сарајево, демобилисани борци, вјерници и гости, а очекује се и долазак предсједника Народне скупштине Републике Српске Ненада Стевандића.
Присутан је и Дарко Младић, син покојног генерала Ратка Младића.
Република Српска
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У 12.00 часова планирано је полагање вијенаца код Спомен-крста на војничком гробљу у Миљевићима, а у 18.00 часова славски обред ломљења крсног колача у мотелу "Аурора" у Источном Новом Сарајеву, којем би требало да присуствује и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
"Обиљежавајући нашу крсну славу, чувамо вјеру и традицију, исказујемо поштовање према погинулим саборцима и њиховој жртви и изражавамо трајну посвећеност његовању слоге, достојанства и заједништва", поручио је раније предсједник Предсједништва БОРС-а Милован Гагић.
Митровдан ће данас бити прослављен и у свим општинским борачким организацијама у Републици Српској.
(СРНА)
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