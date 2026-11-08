Logo

Централна прослава Митровдана у Источном Сарајеву

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
08.11.2026 10:31

Коментари:

0
Централна прослава крсне славе Борачке организације Републике Српске (БОРС) - Светог великомученика Димитрија почела је Светом литургијом коју у Спомен-цркви Светог великомученика Димитрија на Вељинама служи Његово високопреосвештенство митрополит дабробосански Хризостом.
Фото: СРНА

Централна прослава крсне славе Борачке организације Републике Српске (БОРС) - Светог великомученика Димитрија почела је Светом литургијом коју у Спомен-цркви Светог великомученика Димитрија на Вељинама служи Његово високопреосвештенство митрополит дабробосански Хризостом.

Литургији и парастосу за погинуле и преминуле борце Одбрамбено-отаџбинског рата присуствују предсједник Предсједништва БОРС-а Милован Гагић, члан Предсједништва БОРС-а Горан Шеховац, начелник Источне Илиџе Маринко Божовић.

Присутни су и чланови локалних борачких организација, представници општина у саставу града Источно Сарајево, демобилисани борци, вјерници и гости, а очекује се и долазак предсједника Народне скупштине Републике Српске Ненада Стевандића.

Присутан је и Дарко Младић, син покојног генерала Ратка Младића.

Застава Републике Српске

Република Српска

Званичници честитали Митровдан: Српска одбрањена захваљујући храбрим борцима

У 12.00 часова планирано је полагање вијенаца код Спомен-крста на војничком гробљу у Миљевићима, а у 18.00 часова славски обред ломљења крсног колача у мотелу "Аурора" у Источном Новом Сарајеву, којем би требало да присуствује и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

"Обиљежавајући нашу крсну славу, чувамо вјеру и традицију, исказујемо поштовање према погинулим саборцима и њиховој жртви и изражавамо трајну посвећеност његовању слоге, достојанства и заједништва", поручио је раније предсједник Предсједништва БОРС-а Милован Гагић.

Митровдан ће данас бити прослављен и у свим општинским борачким организацијама у Републици Српској.

(СРНА)

Подијели:

Тагови :

Источно Сарајево

Митровдан

БОРС

Коментари (0)

Више из рубрике

Фотографија улице током тмурног јесењег јутра.

Друштво

Јутро сунчано, али слиједи преокрет: Ово је данашња прогноза

5 ч

0
Упозорење возачима: Ево гдје су радови на путевима

Друштво

Упозорење возачима: Ево гдје су радови на путевима

5 ч

0
Свети Великомученик Димитрије Митровдан

Друштво

СПЦ данас слави Митровдан: Ово су обичаји и вјеровања

5 ч

0
Кристина Марић, најбољи студент Универзитета у Бањалуци

Друштво

Кристина Марић проглашена најбољим студентом Универзитета у Бањалуци

18 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима