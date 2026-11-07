Кристина Марић проглашена најбољим студентом Универзитета у Бањалуци

Аутор:Лана Остојић
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Година је ово за памћење за Кристину Марић. Проглашена је најбољим студентом Универзитета у Бањалуци за ову академску годину и награђена Златном значком. Иза признања су године рада, труда и посвећености, али и потврда да се знање и залагање препознају.
"Хтјела бих да искористим прилику да пренесем поруку осталим студентима који наравно цијене свој рад и који желе даље да напредују и да се усавршавају, хтјела бих да им поручим да се рад заиста исплати и да не одустају од својих циљева", рекла је Кристина Марић, најбољи студент Универзитета у Бањалуци.
Успјеси попут Кристининог најбоља су слика Универзитета који већ 51 годину образује генерације студената и гради академску заједницу у Српској. Од оснивања 1975. године до данас, прерастао је у водећу високошколску научно-образовну установу у Републици Српској и други по величини универзитет у БиХ.
"51. годишњицу обиљежавамо у великим инфраструктурним радовима на Универзитету. Наравно, уз подршку Владе, али исто тако и бројним програмима, који су прије свега развојне природе, гдје настојимо да факултете максимално издигнемо. Настојимо да факултети својим програмима достигну оне стандарде који су неопходни да би били поређени са другим сличним универзитетима у Европи и у свијету", рекао је Ранко Шкрбић, в.д. ректора Универзитета у Бањалуци.
Развој Универзитета прати и подршка институција. Влада Републике Српске у претходном четворогодишњем мандату издвојила је више од 19,5 милиона марака за студенте, студентске програме и развој Универзитета. У наредном периоду планирана су знатно већа улагања.
"Сљедећа улагања су негдје око 40 милиона КМ. Правимо један студентски стандард који сигурно нема нигдје у региону на једној страни, а на другој страни - наш наставно-научни кадар је такав да може да обезбиједи да наши студенти са стеченим и дипломама, како је већ речено, могу да их нострификују и могу да буду признате диљем свијета", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
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Шеснаест факултета, Академија умјетности и Институт за генетичке ресурсе данас чине Универзитет у Бањалуци на којем студира око 15.000 студената из свих крајева Републике Српске, али и иностранства. Пола вијека дуга традиција обавезује, а нове генерације студената и планови развоја показују да се будућност Универзитета тек гради.
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