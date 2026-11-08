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Јутро сунчано, али слиједи преокрет: Ово је данашња прогноза

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АТВ редакција
08.11.2026 08:37

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Фотографија улице током тмурног јесењег јутра.
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ током дана очекује се наоблачење у свим предјелима уз повремено слабу кишу углавном на југу и западу, која ће се касно послије подне и увече ширити ка истоку.

Максимална температура ваздуха износиће од осам степени на западу и у вишим предјелима, до 13 на истоку, на југу до 17 степени Целзијусових, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

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Вјетар ће бити слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни, у Херцеговини и на планинама током дана умјерен јужни.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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