Објављена прогноза: Шта нас чека у наредним данима?

Аутор:АТВ редакција
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Сутра се у Републици Српској сутра се очекује промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде и слабу кишу само понегдје. Биће и топлије него претходних дана.
Биће и топлије него претходних дана. Слаба киша чешћа ће бити на југу и истоку у првом дијелу дана, док се поподне очекује углавном суво вријеме.
Током јутра око ријека и по котлинама могућа је пролазна магла.
Вјетар ће бити слаб и промјенљив, а у Херцеговини и на западу слаб до умјерен југозападни. Минимална температура ваздуха биће од нула до шест степени, на југу до 12, док ће максимална бити од девет до 15 степени, на југу до 18, а у вишим предјелима око пет степени", наводе из Републичког хидрометеоролошког завода.
У уторак се очекује промјенљиво облачно и топлије вријеме уз сунчане периоде, али и постепено наоблачење које ће прво на југу и западу донијети кишу, а до краја дана падавине ће захватити већину предјела.
Увече и током наредне ноћи на југу се очекују јаче падавине.
Бања Лука
Измјене у саобраћају у центру Бањалуке
Минимална температура ваздуха биће од један до седам степени, на југу до 11, док ће максимална бити од 11 до 18 степени, а у вишим предјелима око осам степени.
"У сриједу ће бити промјенљиво облачно и топлије уз сунчане периоде, а постепено наоблачење прво ће на југу и западу донијети кишу. До краја дана падавине ће захватити већину предјела, док се увече и током ноћи на југу очекују јаче падавине", наводе из РХМЗ.
Минимална температура ваздуха биће од један до седам степени, на југу до 11, а максимална од 11 до 18 степени, у вишим предјелима око осам степени.
У четвртак се очекује промјенљиво облачно, топлије и вјетровито вријеме. На југу и западу биће кише, док ће у осталим предјелима бити суво уз сунчане периоде.
Увече и током наредне ноћи киша ће захватити већину предјела, а на југу се очекују обилније падавине.
"Минимална температура ваздуха биће од шест до 15 степени, док ће максимална износити од 16 до 23 степена, а у вишим предјелима око 12 степени", закључују они.
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