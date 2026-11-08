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Истиче први рок за поврат ПДВ-а: Ко мора да пожури

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АТВ редакција
08.11.2026 20:16

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Фото: Pixabay

Грађани Босне и Херцеговине који су купили прву некретнину у новоградњи имају још мање од два мјесеца да, према досадашњим упутствима Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ, поднесу захтјев за поврат ПДВ-а у оквиру посебног рока који важи за прву годину примјене нових прописа.

Како преноси "Српскаинфо", ријеч је о праву које омогућава купцима првог стана да добију назад дио пореза плаћеног приликом куповине некретнине.

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Према ранијим појашњењима УИО, посебан рок до краја 2026. године односи се на грађане који су купопродају прве некретнине евидентирали након 12. априла 2025, а прије ступања на снагу правилника 8. јула 2026. године.

За купопродаје евидентиране након ступања на снагу правилника важи редовни рок за подношење захтјева, односно 30. јун наредне године.

Ко има право на поврат ПДВ-а?

Право на поврат имају пунољетни држављани БиХ са сталним пребивалиштем у земљи који купују прву некретнину у новоградњи, под условом да је на њену куповину обрачунат и плаћен ПДВ.

Купац може остварити право на поврат пореза за површину до 40 квадратних метара, уз додатних 15 квадрата за сваког члана породичног домаћинства који испуњава прописане услове.

Право се не односи на станове из староградње, као ни на некретнине које су још у изградњи и нису укњижене.

Захтјев се подноси надлежном регионалном центру УИО према сједишту продавца некретнине, уз прописану документацију, међу којом су купопродајни уговор, доказ о плаћању, пореска фактура, доказ о власништву и одговарајућа увјерења.

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Грађани којима буде одобрен поврат не могу продати стан у року од пет година од уручења рјешења, а да не буду обавезни да врате одобрени износ са припадајућом каматом.

Већ одобрен поврат од скоро 14 милиона КМ

Према најновијим подацима УИО од 6. новембра, до сада је ријешено 898 захтјева за поврат ПДВ-а на прву некретнину.

Од тог броја, 848 захтјева је одобрено, док је за 50 донесена негативна одлука.

Укупан износ одобреног поврата достигао је 13.860.661 КМ, а 733 грађанина већ су добила новац на своје банковне рачуне.

У Регионалном центру Бањалука одобрено је 214 захтјева, док су у Сарајеву позитивно ријешена 261, у Тузли 254, а у Мостару 119 захтјева.

Из УИО подсјећају да су међу разлозима за одбијање захтјева непотпуна документација, власништво над другом некретнином, као и чињеница да стан још није укњижен или да је купљен прије периода обухваћеног законским измјенама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Право на поврат ПДВ-а

Поврат ПДВ-а за некретнину

Правилник за поврат ПДВ-а

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