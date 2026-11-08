Царске романовске овце тражене у Семберији

Аутор:Сања Трифковић
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У селу Драгаљевац на фарми Урошевић узгајају се царске – романовске овце. Од хобија и љубави према животињама до доброг посла укратко би се могло описати.
Постојбина јој је долина ријеке Волге, а име је добила по руском царевићу Алексеју Романовом. Већ 16 година постоји матично стадо код Урошевића, тренутно има 30 плодних оваца од чега 90% иде за приплод.
"Имао сам до прољетос негдје 50, па сам смањио до 30 сада имам, и то је много ево сада у овом моменту ојагњило се око 16-17 комада то је опет преко 50 јагњади, то је велики простор, а иначе од њих ћу оставити 20-30 комада младих да обновим мало стадо. Од 2010.сам можда један од првих који је почео на овој територији читаве РС.... 90% продајем за приплод јагњад, и то људи који долазе не гледају ни килажу ни ништа, гледају овце од којих је оваца јагњад, не занима их ни килажа ни ништа само да је то од квалитетних грла", каже Миленко Урошевић.
За ову расу кажу да је тражена, троши мање хране од домаћих, али што је најважније, даје више јагањаца. Годишње до 300 комада јагњади изађе из ове фарме, репродуктивна моћ је на завидном нивоу, а један од значајнијих фактора напретка ове расе је добра исхрана.
"Крајем фебруара почетком марта имао сам шесторке и отхранила шесторке, имао сам двије петорке и оно су остало четворке и тројке, било је сила јагњади и сада ево јагње се други пут у овој години, на негдје 6-7 мјесеци.../ Треба јој стварно добра исхрана, концентрат је обавезан, мала количина од 600-700 грама по овци и сијено", додаје Миленко.
Узгој царских романовских оваца је врло рентабилан. Шест ових оваца за годину дана даје минимално 36 младих. То најбоље показује о како рентабилном послу се ради. Сорта Романовски ријетко подлијеже болестима, узимајући у обзир све ово може се закључити да узгој царски романовских оваца може бити развојна шанса пољопривреде у РС.
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