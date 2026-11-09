Данас славимо Светог Нестора: Један обичај се посебно односи на дјецу

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и вјерници данас обиљежавају спомен на Светог мученика Нестора Солунског, храброг хришћанског младића чији се подвиг догодио непосредно након страдања његовог духовног учитеља, Светог Димитрија.
У историји хришћанства Нестор је остао запамћен као новозавјетни Давид који је снагом вјере, а не оружја и мишића, стао на црту непобједивом царском гладијатору и прекинуо крвави пир многобожачког тиранина.
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Када је сурови цар Максимилијан дошао у Солун и бацио у тамницу царског намјесника Димитрија, град је претворио у поприште језивих игара. Са својих похода цар је довео свог љубимца, вандалског мегданџију по имену Лије. Био је то џин застрашујућег изгледа, лица које је уливало страву и рике налик лављој, у коме су, по предању, пребивали нечисти дуси.
За Лија је насред Солуна подигнута посебна бина на високим стубовима. Испод ње била је пободена читава шума копаља са оштрицама окренутим нагоре. Лије се забављао тако што се борио са доведеним људима, махом хришћанима које су вукли на силу, а потом их са висине бацао право на оштрице. Цар и војници уживали су у проливању крви, док су Солуњани у сузама гледали како невини страдају без милости.
Гледајући страдање браће, солунски младић Нестор, тек у цвату младости, није могао да трпи неправду. Отишао је право у тамницу код Светог Димитрија и рекао му: "Помоли се за мене, угодниче Божји... Идем на мегдан томе злотвору и скинућу срамоту са хришћана".
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Димитрије му је на челу и прсима начинио знак крста, благословио га и изрекао пророчке ријечи: "Лија ћеш побиједити, али ћеш за Христа пострадати".
Нестор је одмах отишао до арене, скинуо плашт и пред свима затражио борбу са Лијем. Сам цар се зачудио видјевши голобрадог и ситног младића како изазива џина коме није било равног под сунцем, те је покушао да га одврати жалећи његову љепоту и младост. Нестор му је мирно одговорио да је његова снага ништавна, али да је сила његовог Бога непобједива.
Када се попео на дрвену бину, џин је уз подсмијех кренуо ка њему. Нестор се прекрстио и из свег гласа узвикнуо: "Боже Димитријев, помози ми!" Ухвативши се у коштац са звјери, младић га је, ношен Божјом силом, зграбио и са бубе бацио право на шуму усправљених копаља. Лије је пао на оштрице и на мјесту издахнуо. Солуном је одјекнуо крик задивљеног народа:"Велики је Бог Димитријев!"
Понижени цар устао је и у бијесу напустио театар. Сазнавши да је Нестор у арену ушао са Димитријевим благословом, Максимилијан је наредио двоструку одмазду: војници су у тамници копљима изболи Светог Димитрија, док су храбром Нестору мачем одсјекли главу.
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Спомен на Светог мученика Нестора у народу се слави дан након Митровдана и посвећен је истинској храбрости, честитости и заштити оних који сами не могу да се бране.
Заштитник слабих и прогоњених: Вјерује се да се Светом Нестору моле сви они који се суочавају са наизглед непобједивим непријатељем, моћним противником или тешком неправдом на послу и у животу. Довољно је у мислима изговорити кратку молитву за снагу духа.
Родитељи дјеци причају приче о поштењу и храбрости, а вјерује се да ће свако ко данас покаже одважност и заштити слабијег од себе бити праћен срећом и благословом.
Дан без страха и малодушности: По народном вјеровању, на овај дан не ваља показивати страх, кукавичлук нити очајавати пред препрекама. Сматра се да мирно и достојанствено суочавање са проблемом на дан Светог Нестора доноси брзо и праведно рјешење сваке муке.
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