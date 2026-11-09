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Камион слетио са пута, повријеђене двије особе

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АТВ редакција
09.11.2026 07:24

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

У саобраћајној незгоди која се догодила јутрос у 5.31 сати на аутопуту Ниш - Београд код аеродрома, према првим информацијама, повријеђене су двије особе када је камион слетио са пута, саопштено је агенцији Танјуг из службе Хитне помоћи.

Како је наведено, саобраћајна несрећа се догодила код фирме "Вурт", два километра од аеродрома у смјеру ка Београду, а на лице мјеста упућене су двије екипе Хитне помоћи и ватрогасци, чија је интервенција још у току.

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Тагови :

Београд

Саобраћајна несрећа

преврнуо се камион

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