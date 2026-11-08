Срби на КиМ: На порушена гробља уз полицијску пратњу

Аутор:Весна Азић
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Мртви немају мира у српској покрајини. Одлазак на гробове најмилијих за расељене Србе са КиМ и пут је који не могу прећи без организованог превоза и полицијске пратње.
На Митровске задушнице било их је тек неколико десетина. Све је мање оних који долазе, а све више порушених или оскрнављених гробова о којима нема ко да брине.
Са Косова и Метохије протјеривани су живи. Њихови мртви остали су на гробљима која су годинама рушена и скрнављена. На Митровске задушнице потомци су поново дошли међу поломљене крстове и уништене споменике. У јужном дијелу Косовске Митровице уништено је или оскрнављено више од 90 одсто надгробних обиљежја. На многима се више не могу прочитати ни имена. Више од четврт вијека након сукоба, слика мјеста на којем су генерације Срба сахрањивале своје најближе остаје непромијењена.
"Жалосно. Немам адекватну ријеч да кажем, а да није ружна... А овдје се ружне ствари не причају. Ружно је све гледати около, поломљено је. Ја сам нешто покушала да урадим овђе и стала сам на гроб", кажу Срби са Косова.
Од некадашњег свакодневног живота у јужној Митровици, многим расељеним Србима остали су тек повремени одласци на породична гробља. Организовано, из сјеверног дијела града.
"Ситуација исто као и раније, само што много мање народа има. Видите колико нас је Митровчана, баш мало", додају Срби.
Ни обећања локалних власти нису уродила плодом, тврди новинар Лазар Стевић. Посебну забринутост међу Србима, каже, изазвала је најављена промјена на приштинском гробљу. У плану је заједнички простор за сахрањивање припадника различитих вјероисповијести. У појединим мјестима на Метохији, Срби, како каже, и даље одлазе на гробља уз полицијску пратњу.
"Та слика која се сваке године понавља, гдје Срби организовано морају да иду да обиђу гробове, заиста је једна тужна слика да и послије 26 година нема те слободе гдје Срби могу сами да сједну у своје ауто и оду... Има мјеста гдје Срби не могу без пратње полиције да обиђу гробове својих предака. То су Ђаковица, Исток...", рекао је Лазар Стевић, новинар Телевизије Мост.
Све оно што Срби данас проживљавају на Косову и Метохији могло би се, да нема Републике Српске, дешавати и Србима с ове стране Дрине, каже Радан Остојић. Подсјећа министар и на историјска страдања, прогоне и егзодусе српског народа, посебно из Хрватске. Ни присуство међународних снага на Косову није заштитило преостале Србе од притисака.
"Оно што се дешава на Косову, дешава се и у ФБиХ. Све се то десило и у Словенији и у Хрватској. Оно што се десило прије доласка и исељавања српске војске са КиМ. Десио се велики егзодус. Остао је дио Срба који тамо живе. Све оно што раде Албанци има за циљ да и оно мало српског становништва протјера са вјековних огњишта", рекао је Остојић.
За расељене Србе гробља су често посљедња мјеста која их повезују са родним крајем. Њихово очување не би смјело зависити само и једино од породица које долазе једном или неколико пута годишње.
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