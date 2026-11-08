Огроман пожар у Београду: Има страдалих и повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Дијете је повријеђено у великом пожару који је данас, 8. новембра, избио у стамбеној згради у Улици кнеза Милоша у центру Београда.
У пожару је погинула жена (75), док су повреде задобили и припадници хитних служби.
Како преноси "Блиц", међу повријеђенима су, осим дјетета, ватрогасци и један полицајац. За сада нема потврђених детаља о тежини повреда дјетета.
Пожар је пријављен око 16.25 часова, а према првим информацијама избио је у стану на трећем спрату зграде, на раскрсници улица Кнеза Милоша и Милоша Поцерца.
Након гашења ватре, ватрогасци су у стану пронашли тијело седамдесетпетогодишње жене. Према незваничним информацијама које су пренијели београдски медији, ријеч је о власници стана.
На мјесто пожара упућено је више ватрогасних екипа, полиција и Хитна помоћ.
Ватрогасци су током интервенције користили и дизалицу, док се густ дим ширио изнад околних зграда.
Због пожара је привремено био обустављен саобраћај у дијелу Улице кнеза Милоша према Београдском сајму, а возила су преусмјеравана у Савску улицу.
Узрок избијања пожара још није познат.
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