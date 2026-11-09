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У Броду Дан жалости поводом смрти Миље Зечевић

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АТВ редакција
09.11.2026 07:14

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Миља Зечевић
Фото: РТРС

У Броду је данас Дан жалости поводом смрти мајке хероине Миље Зечевић.

Миља Зечевић, којој су у марту 1992. године у Сијековцу код Брода злочинци пред очима убили супруга и три сина, преминула је у 95. години.

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Опијело ће бити служено на градском гробљу у Броду, а Миља Зечевић биће потом сахрањена у Горњим Смртићима код Прњавора, гдје су сахрањени посмртни остаци њених синова и супруга.

Ту је сахрањен и њен четврти син који је преживио масакр у Сијековцу.

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Тагови :

Миља Зечевић

Дан жалости

Општина Брод

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