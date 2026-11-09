У Броду Дан жалости поводом смрти Миље Зечевић

Аутор:АТВ редакција
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У Броду је данас Дан жалости поводом смрти мајке хероине Миље Зечевић.
Миља Зечевић, којој су у марту 1992. године у Сијековцу код Брода злочинци пред очима убили супруга и три сина, преминула је у 95. години.
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Опијело ће бити служено на градском гробљу у Броду, а Миља Зечевић биће потом сахрањена у Горњим Смртићима код Прњавора, гдје су сахрањени посмртни остаци њених синова и супруга.
Ту је сахрањен и њен четврти син који је преживио масакр у Сијековцу.
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