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Пчелари очекивали рекордну годину, али приноси меда испод просјека

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Зорица Петковић
07.11.2026 19:53

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Кошнице за мед Саше Томића из Градишке
Фото: АТВ

Очекивали смо једну рекордну годину добили просјечну, а неки пчелари су прошли и горе, прича нам Саша Томић који ове године обиљежава јубилеј- три деценије у пчеларству. Суша је томе највише допринијела, а на руку им нису ишли ни други фактори.

"У односу на прошлу годину ја сам на овом подручју имао око двије и по тоне меда, ове године нисам успио ни 500 килограма изврцати. Проблем варое која је ове године направила чудо велика је најезда била и сада се боримо, видјећемо да ли ћемо успјети, на прољеће", рекао је Саша Томић, пчелар из Градишке.

Пчелари Поткозарја могу се похвалити бољим приносима. Иако су пчелињаци у фази мировања и сумирају се резултати, посао за пчеларе није још у потпуности завршен.

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"Сада у наредном периоду било би потребно да се одради третман оксалном киселином, како би заштитили наше пчеле од угинућа", рекао је Славко Тошић, руководилац у Ресору за пружање стручних услуга у пољопривреди, ПЈ Градишка.

Да би се у тешкој години ипак убирали плодови рада, не можете се ослонити само на производњу меда. Зато Саша већ годинама сакупља и прополис, матичну млијеч, полен...

У том изазовном послу свакодневно му помаже супруга Драгана. Зима је најкритичнији период за пчеле.

"Ви никад не знате шта сутра доноси , зазимите пчеле, зазимите 150 пчелиљих друштава, не знате шта чекате на прољеће , да ли ће све пчеле преживјети. То је све изазов", каже Драгана Томић.

Пчеларство је Томићима основни посао ,а жеља и план им је да се ускоро почну помало бавити и сеоским туризмом. До сада су, како кажу, уложили много више од новца. Без љубави према ономе шта радите и посвећености, нема поручују - ни правог посла.

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Тагови :

пчелари

Пчеле

пчеларство

Градишка

Мед

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