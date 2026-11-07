Пчелари очекивали рекордну годину, али приноси меда испод просјека

Аутор:Зорица Петковић
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Очекивали смо једну рекордну годину добили просјечну, а неки пчелари су прошли и горе, прича нам Саша Томић који ове године обиљежава јубилеј- три деценије у пчеларству. Суша је томе највише допринијела, а на руку им нису ишли ни други фактори.
"У односу на прошлу годину ја сам на овом подручју имао око двије и по тоне меда, ове године нисам успио ни 500 килограма изврцати. Проблем варое која је ове године направила чудо велика је најезда била и сада се боримо, видјећемо да ли ћемо успјети, на прољеће", рекао је Саша Томић, пчелар из Градишке.
Пчелари Поткозарја могу се похвалити бољим приносима. Иако су пчелињаци у фази мировања и сумирају се резултати, посао за пчеларе није још у потпуности завршен.
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"Сада у наредном периоду било би потребно да се одради третман оксалном киселином, како би заштитили наше пчеле од угинућа", рекао је Славко Тошић, руководилац у Ресору за пружање стручних услуга у пољопривреди, ПЈ Градишка.
Да би се у тешкој години ипак убирали плодови рада, не можете се ослонити само на производњу меда. Зато Саша већ годинама сакупља и прополис, матичну млијеч, полен...
У том изазовном послу свакодневно му помаже супруга Драгана. Зима је најкритичнији период за пчеле.
"Ви никад не знате шта сутра доноси , зазимите пчеле, зазимите 150 пчелиљих друштава, не знате шта чекате на прољеће , да ли ће све пчеле преживјети. То је све изазов", каже Драгана Томић.
Пчеларство је Томићима основни посао ,а жеља и план им је да се ускоро почну помало бавити и сеоским туризмом. До сада су, како кажу, уложили много више од новца. Без љубави према ономе шта радите и посвећености, нема поручују - ни правог посла.
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