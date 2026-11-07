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Умјесто ниског приземног објекта с галеријом - хотел од шест спратова

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Оља Остојић
07.11.2026 19:41

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Раскрсница Источна Илиџа
Фото: АТВ

Најновијом измјеном регулационог плана Источне Илиџе, умјесто ниског приземног објекта с галеријом, на малој парцели, или како грађани кажу микропарцели планиран је хотел, ни мање ни више него од шест спратова. На наше питање да ли нови регулациони план и хотел поред тржног центра Бинго испуњавају све услове, добили смо одговор из општине Источна Илиџа.

"Закон о просторном уређењу и грађењу, као и важећа просторно-планска документација предвиђа услове под којима будући инвеститор може градити објекте, па и овај конкретни пословни објекат. Водитељи поступка, којима буде конкретан предмет додијељен, са посебном пажњом ће, због заинтересованости јавности, водити рачуна о свим параметрима", саопштила је Свјетлана Пандуревић-Ивановић, стручни сарадник за односе с јавношћу Општине Источна Илиџа.

Ради се о урбициду, поручује шеф клуба опозиционог СНСД-а у овој Општини Небојша Шешлија. Каже, неплански се гради, а из мјесеца у мјесец се мијењају регулациони планови.

"Сама изградња тог хотела представља једну невјероватну ствар, кад погледате ту локацију и тај простор, сигуран сам да никоме од становника наше општине није јасно како може доћи до једног таквог објекта на том простору. Морам истаћи да се непосредно у близини налази и шеталиште др Миодраг Лазић, које никад није завршено и да је то требао бити један простор који ће функционално обавезати наше двије општине", рекао је Небојша Шешлија, одборник СНСД-а Источна Илиџа.

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Парцела се налази на незавршеном шеталишту др Миодраг Лазић, на граници која спаја општине Источна Илиџа и Источно Ново Сарајево. Кључна питања су да ли је су становници овог дијела општине упознати са измјенама регулационог плата, и јесу ли сагласни.

"Нешто сам прочитала на интернету прије неки дан, али нисам чула овако конкретно".

"Мислим да је мала локација и да се могла искористити за нешто друго"

"Први пут чујем и не знам шта бих коментарисала".

"Простор је мали али ваљда има неко ко то одређује".

"Нема ту простора за паркинг и за неке још ствари, мени се чини да је то баш малено. Можда ће бити лијепо да у правцу ове зграде да то буде, можда није ни лоше, не знам, али мали је простор за хотел, кажу пет спратова-шест, не знам, можда буде и добро", кажу грађани.

Није Источна Илиџа изузетак. Због убрзаног развоја у Источном Сарајеву све се чешће граде зграде са недовољно паркинга и често са малим па чак и без зелених површина.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Источно Сарајево

Раскрсница

Хотел

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