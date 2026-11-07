Све више младих у Зворнику заинтересовано за "Први кадар"

Аутор:Сања Трифковић
Коментари:0
Како Зворник представити као анимирани филм, како свој град виде млади и шта је то што су главна обиљежја Зворника у неколико дана радионице анимираног филма покушале су да дочарају полазнице радионице анимираног филма.
"Па прво сам мислила да ће бити јако компликовано, да ће бити неки компликован програм да нећу знати то да радим, али будући да су Ана и Никола ово јако лепо објаснили сви смо одмах схватили и овако сада кад будем гледала тако некакав филм знаћу шта се заправо дешава иза камере", каже Ања Илић.
"Једноставно видим колико је то захтјеван посао, компликовано веома али ја сам заиста уживала....Ми овдје живимо доста дуго времена ово је једноставно наш родни град и желимо да га представимо у најбољем свјетлу", рекла је Емилија Стевановић.
Друштво
Кристина Марић проглашена најбољим студентом Универзитета у Бањалуци
Радионица која се одржава у оквиру фестивала „Први кадар“ заинтересовала је основце који како сами кажу анимиране филмове више неће гледати као обични гледаоци. Моћи ће да анализирају и са аспекта рада иза камере.
"У питању је радионица стоп моушн анимације, гдје са 14 полазника, радимо кратке анимиране филмове управо на тему Зворника. Ова техника анимације је врло интересантна зато што ми користимо фотоапарате, компјутере, али поред тога није све у компјутеру, они могу да убаце своје стварне цртеже, фотографије, различите предмете које налазе", рекла је Ана Недељковић, визуелни умјетник и аниматор.
"Они раде радионицу и филмове на тему Зворник мој град. Значи како ће оне да оплемене у ствари свој град кроз анимацију. Тај едукативни сегмент фестивала је врло значајан управо због едукације филмских стваралаца с једне стране и едукације и развоја публике с друге стране", рекла је Александра Митрић Штифанић, умјетнички директор и продуцент фестивала.
Ово је 20. фестивал "Први кадар", а у Зворнику је девети. Сваке године привлачи све више младих.
"И на отварању фестивала некако, да л' се намјестило, да ли је то...ја не вјерујем у случајности, али дјеца која су гледала тај филм, они имају девет година, а фестивал је почео прије девет година. И баш сам био некако одушевљен да смо ми почели фестивал када су они сви били бебе. И онда радимо годинама да дочекамо ту публику која у том тренутку се родила кад се родио и овај фестивал у Зворнику", рекао је Ђорђе Деурић, директор Дома омладине Зворник.
У оквиру овогодишњег фестивала организована је радионица анимираног филма за основце, мастер клас за средњошколце на тему филмске анализе, као и пројекција дјечијег филма "Други дневник Паулине П".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Градови и општине
4 ч35
Градови и општине
12 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму