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Због покемон карата ноћу оставио кћерку (6) саму испред продавнице

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АТВ редакција
09.11.2026 07:07

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Покемон карте за размјену приказане су у Сајчуату, у Масачусетсу, 8. септембра 1999. године.
Фото: AP Photo/Charles Krupa, file / Tanjug

Отац шестогодишње дјевојчице из америчке савезне државе Јужнa Каролинa ухапшен је јер ју је оставио да спава испред продавнице Таргет како би му сачувала мјесто у реду за куповину новог издања Покемон колекционарских карата, саопштила је локална полиција.

Отац шестогодишње дјевојчице из америчке савезне државе Јужнa Каролинa ухапшен је јер ју је оставио да спава испред продавнице Таргет како би му сачувала мјесто у реду за куповину новог издања Покемон колекционарских карата, саопштила је локална полиција.

Џон-Мајкл Дули (35) ухапшен је након што је полиција добила пријаву о дјетету које се без надзора налази испред продавнице Таргет у Чарлстону, наводи се у саопштењу полицијске управе тог града, пренео је АБЦ Њуз.

Према наводима полиције, велики број купаца окупио се испред продавнице током ноћи, очекујући пуштање у продају новог издања Покемон карата.

Кћерки дао јастук и ћебе, па је оставио да спава у реду испред продавнице

Свједоци су полицији рекли да је Дули ћерки дао јастук и ћебе, а затим је, нешто после један сат ујутру, оставио да спава у реду испред продавнице.

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Када се није вратио ни након приближно сат времена, забринути купци позвали су полицију.

Када се Дули вратио, свједоци су га идентификовали полицијским службеницима, који су га потом ухапсили.

Признао да се вратио кући

Током разговора са истражитељима, Дули је признао да се вратио кући, оставивши ћерку без надзора како би сачувао мјесто у реду и избегао да пропусти прилику за куповину карата, саопштила је полиција.

Дјевојчица није повријеђена, а предата је на хитно збрињавање и заштиту Служби за социјални рад савезне државе Јужна Каролина, док је отац оптужен за незаконито поступање према детету.

Портпарол компаније Таргет изјавио је за АБЦ Њуз да је продавница у тренутку инцидента била затворена и да ће компанија сарађивати са полицијом током истраге,пише Глас Српске.

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Тагови :

Покемон картице

Америка

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