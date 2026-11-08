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Несрећа у Египту: Воз исклизнуо из шина, 50 људи повријеђено

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АТВ редакција
08.11.2026 14:43

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Људи се окупљају на мјесту гдје је путнички воз исклизнуо из шина у Ал-Ајату, Гиза, Египат, у недјељу,
Фото: AP Photo/ Tanjug

Више од 50 људи повријеђено је када је воз исклизнуо из шина у египатском граду Ел Ајату у покрајини Гиза, објавили су локални медији.

Поједини медији јавили су да има погинулих, али још нико није потврдио.

Службе хитне помоћи су послате на мјесто несреће, објавио је портал "Баха".

Поједини медији јавили су да има погинулих, али још нико није потврдио.

Службе хитне помоћи су послате на мјесто несреће, објавио је портал "Баха".

(СРНА)

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Тагови :

жељезничка несрећа

Египат

Воз искочио из шина

повријеђени

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