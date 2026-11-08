Несрећа у Египту: Воз исклизнуо из шина, 50 људи повријеђено

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Више од 50 људи повријеђено је када је воз исклизнуо из шина у египатском граду Ел Ајату у покрајини Гиза, објавили су локални медији.
Поједини медији јавили су да има погинулих, али још нико није потврдио.
Службе хитне помоћи су послате на мјесто несреће, објавио је портал "Баха".
🇪🇬 Over 60 people have been injured so far in a MASSIVE train derailment in Egypt.
At least 4 train carriages reportedly derailed in the Al-Ayyat area of Giza just south of Cairo.
Writer: Bri
https://t.co/6ijVYCucD6— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 8, 2026
Поједини медији јавили су да има погинулих, али још нико није потврдио.
Службе хитне помоћи су послате на мјесто несреће, објавио је портал "Баха".
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
6 ч0
Свијет
6 ч1
Свијет
8 ч0
Свијет
9 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму