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Полиција открила нове детаље о нападачу из Кракова: Убио родитеље и сестру

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АТВ редакција
08.11.2026 11:16

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Полицајци стоје у близини трга у Кракову, у Пољској, у недjељу, 8. новембра 2026. године, гдjе је претходног дана више људи рањено из ватреног оружја.
Фото: AP Photo/Beata Zawrzel/Tanug

Пољска је у шоку након крвавог напада у центру Кракова, у којем је шест особа изгубило живот, док је 16 повријеђено.

Полиција је у међувремену саопштила нове детаље о осумњиченом, а током претреса његове породичне куће пронађена су још три тијела, за која се сумња да припадају члановима његове најближе породице.

Према досадашњим информацијама, осумњичени је 24-годишњи пољски држављанин Михал Оксињски који је у суботу поподне изазвао крвопролиће на Главном тргу у Кракову. Он је аутомобилом дошао на трг и пуцао на пролазнике, након чега је покушао да побјегне.

Друштвеним мрежама се дијели снимак који је начинио прије убиства.

Током бјекства дошло је до сукоба са полицијом, која је отворила ватру и ранила га, а потом га савладала и привела. Осумњичени је превезен у болницу, гдје се налази у веома тешком стању и подвргнут је операцијама.

Пољски министар унутрашњих послова Марћин Кирвињски изјавио је да досадашњи налази указују на то да је нападач имао изразито радикалне ставове, а истражитељи провјеравају да ли су они повезани са злочином. Према његовим ријечима, постоје индиције да је био под утицајем крајње десничарских идеологија.

Посебну пажњу изазвала је информација да су полицајци реаговали свега три минута након прве пријаве пуцњаве. Министар је оцијенио да је брза интервенција спријечила још већи број жртава. У акцији су повријеђена и двојица полицајаца, од којих је један у веома тешком стању.

Истрага је проширена и на мјесто становања осумњиченог, гдје су пронађена тијела двије жене и једног мушкарца. Пољски премијер Доналд Туск изјавио је да постоји много индиција да је ријеч о члановима његове уже породице, али њихов идентитет и околности смрти још нису званично потврђени.

Полиција је саопштила да је осумњичени имао дозволу за посједовање ватреног оружја и да раније није био осуђиван. Пољско Министарство одбране демантовало је информације које су се појавиле у јавности да је мушкарац био припадник војске, истичући да никада није имао везе са оружаним снагама.

Међу шесторо убијених у пуцњави налази се и један британски држављанин, док су остале жртве пољски држављани. Међу повријеђенима има и странаца, а неколико особа задржано је на болничком лијечењу.

Због трагедије су у Пољској проглашени дани жалости, док је у Кракову жалост проглашена до 11. новембра. Истражитељи настављају да утврђују мотив напада, околности под којима је осумњичени дошао до оружја, као и шта се догодило у његовој породичној кући.

(Телеграф/Дневник.хр)

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пуцњава у Кракову

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Нападач

Пољска

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